L’Opel Mokka X, un petit SUV joliment musclé

La fiche technique

Opel Mokka X 1.4 Turbo 4x4 Excellence

Moteur

Essence 4 cyl., 1364 cm3, 140 ch (103 kW) de 4900 à 6000 tr/min, couple maxi 200 Nm de 1850 à 4900 tr/min. Boîte automatique à six rapports. Traction intégrale.



Consommation

Moyenne de notre essai 7,9 l. Consommation mixte selon le constructeur 6,7 l. Emissions mixtes de CO2 155 g/km (donnée d’usine). Catégorie de rendement énergétique non communiquée.



Performances

Vitesse maximum 193 km/h; 0-100 km/h en 9,7 s.



Dimensions et poids

Longueur/largeur/hauteur 4275/1781/1658 mm; poids à vide 1355 kg; coffre 356-785 l.



Prix

32 950 fr. Options: peinture métallisée 600 fr., intérieur cuir 1800 fr., pack premium avec sièges ergonomiques 890 fr., pack navigation 1200 fr., toit ouvrant relevable 800 fr.



On peut aimer

La ligne, la traction intégrale, l’agilité sur route sinueuse.



On peut ne pas aimer

La consommation.