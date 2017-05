Le boom de l'électrique se fait attendre

Malgré une croissance de plus de 50% ces dernières années, le parc de véhicules électriques reste peu important en Suisse. Mais de plus en plus d'acteurs croient à son développement, qui ne se fera pas sans changement. Avec peut-être de nouveaux-venus helvétiques.

«Nous pensons que vers 2025, 10% des voitures vendues seront électriques. Mais on ne remplace pas une technologie centenaire d'un coup de cuillère à pot», note François Launaz, président de l'association faîtière des importateurs auto-suisse.

Auto-suisse relève que les modèles purement électriques n'ont pas accru leur poids l'an dernier face aux véhicules classiques, restant au même niveau qu'en 2015 avec 1% de parts de marché (3295 véhicules, 1,2% de ventes).

La progression des véhicules entièrement électriques a grimpé en 2016 sur un an de 42,4% pour atteindre 10'724 unités dans le parc automobile helvétique, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Ils n'étaient encore que 665 en 2010, et 409 en 1990. Ces voitures restent toutefois peu nombreuses face aux 3,15 millions roulant à l'essence et 1,3 million au diesel.

Modèles d'affaires

La branche automobile se prépare en tout cas au changement. Les modèles d'affaires des constructeurs sont en passe d'évoluer avec l'électrification des moteurs et la «mobilité du partage» portée par des offres comme Uber ou Mobility, note Simone Amorosi, directeur-adjoint du Centre de transport de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Nombreux sont ceux qui, de Volkswagen à Renault, ont annoncé qu'ils allaient développer davantage les véhicules électriques, poussés aussi par la volonté de l'Union européenne de réduire les émissions moyennes de CO2 des voitures neuves à 95 g/km dès 2020. Ils misent également sur les stations de recharge: BMW, Daimler, Porsche, Audi et Ford veulent ainsi mettre sur pied un réseau européen d'ici à 2020.

Les 3424 stations-service du pays pourraient aussi en profiter, même s'«il n'y a pas d'unité de doctrine quant à l'équipement de bornes électriques, chaque exploitant peut décider de s'en doter ou pas», relève David Suchet, de l'Union pétrolière.

La compagnie pétrolière azérie SOCAR est par exemple devenue partenaire du réseau MOVE développé par le Groupe E, alors qu'Avia installe des bornes de recharge rapides dans ses stations en collaboration avec le producteur vaudois Green Motion.

Valeur ajoutée

La tendance pourrait profiter aux nombreux sous-traitants suisses déjà actifs pour l'industrie automobile. «Quant à savoir si un constructeur peut émerger, je ne pense pas, dans un marché global», juge Claudio Pfister, directeur de la société spécialisée e'mobile d'Electrosuisse. Il pointe les importantes surfaces nécessaires aux usines. La main-d'oeuvre qualifiée et bon marché manque aussi, ajoute François Launaz.

Simone Amorosi voit par contre des opportunités dans le développement de véhicules basés sur «un mix technologique» alliant légèreté des matériaux, efficacité des batteries et facilité de recyclage. Copier-coller ce qui se fait déjà dans la production n'aurait pas de sens, sauf à très forte valeur ajoutée, argue-t-il. Il cite par exemple le projet SoftCar, à Fribourg. Claudio Pfister mentionne également le zurichois Kyburz, qui équipe les facteurs de la Poste.

L'électrification touche aussi les garagistes. Plus simples, les moteurs électriques demandent moins d'entretien que ceux à combustion. Selon Pierre-Daniel Senn, vice-président de l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), un retour aux ateliers s'opérera au gré des complexifications.

Encore des freins

Reste la question de la vente, où des freins subsistent. Tel le prix, même s'il tend à baisser avec les progrès technologiques. «La VW Golf électrique coûte 15'000 francs de plus qu'un modèle à moteur thermique», compare M. Senn.

Simone Amorosi évoque aussi «la peur de la panne», liée à la manière différente de faire le plein et à une autonomie encore moindre, 500 kilomètres environ au maximum. «Il faut changer les habitudes, et ne pas ouvrir les yeux seulement quand l'aiguille de la jauge arrive vers le rouge», rebondit Claudio Pfister. Outre les bornes à domicile, un réseau de recharge public est également essentiel. Le site Lemnet recense déjà plus de 1700 points de recharge en Suisse. (ats/nxp)