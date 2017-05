Moins de véhicules neufs sur les routes en avril

Le nombre de mises en circulation de véhicules routiers en Suisse a fortement baissé en avril. Les hybrides ont cependant eu la faveur des conducteurs.

La baisse intéresse notamment la catégorie des véhicules agricoles, industriels et des motocycles, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le nombre total de véhicules mis en circulation pendant le mois d'avril a chuté de 11,6% sur un an à 36'221 unités.

La majeure partie de ce repli intéresse les voitures de tourisme, en baisse de 10,1%, selon le rapport mensuel de l'OFS, chiffre déjà relayé début mai par l'association autosuisse. Dans cette catégorie, le nombre de véhicules fonctionnant à l'essence a baissé de 7,5% et ceux au diesel de 15,4%.

Boom de l'hybride

Les véhicules hybrides ont par contre le vent en poupe, affichant une hausse de 9,8% à 918 unités. La propulsion purement électrique s'est par contre contractée de 1,7% à 233.

Deuxième catégorie la plus importante, les motocycles ont affiché une contraction de 16,7% et les véhicules utilitaires de 11,6%. Parmi les autres types de véhicules à avoir affiché une forte baisse figurent les véhicules industriels, en repli de 21,4% et les véhicules agricoles en contraction de 18,9%.

Depuis le début de l'année, le nombre total de véhicules mis en circulation a reculé de 1,4% à 132'619 unités. Dans les principales catégories, les voitures de tourisme (-2,2%) et les motos (-0,8%) ont enregistré une baisse, à l'inverse des utilitaires ( 3,7%).

Entre janvier et avril, la part des voitures de tourisme à propulsion purement électrique s'est envolée de 25,7% à 1344 unités, tandis que les hybrides ont progressé de 2,4% à 3251. Le diesel (-5,9%) et l'essence (-0,4%) a reculé. (ats/nxp)