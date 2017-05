Acteur populaire et aimé, Victor Lanoux s’en va à l’âge de 80 ans

Certains personnages phagocytent une carrière. Pour le grand public, Victor Lanoux restera à jamais Louis la Brocante, héros inamovible d’une série à son nom, éternel défenseur des âmes en détresse et enquêteur à ses heures perdues. Un rôle qu’il n’incarna pourtant «que» dans 44 épisodes, tournés et diffusés entre 1998 et 2014 sur France 3. Décédé jeudi à Royan d’un AVC, ce comédien de 80 ans, dur à cuire, terrien, souvent bougon, très rare en interviews, n’avait pas attendu le petit écran pour se faire un nom.

Né le 18 juin 1936 à Paris, ancien ouvrier devenu machiniste, Victor Lanoux s’est mis à rêver de cinéma en regardant travailler Anthony Quinn sur un plateau. Il ne lui en fallut pas plus pour tout recommencer et démarrer une carrière qui n’éclatera vraiment que dans les années 70. Décennie qui correspond d’ailleurs à ses grands rôles dans quelques titres importants parsemant une filmographie plutôt solide. De la bande d’Yves Robert, il sévit dans Un éléphant ça trompe énormément puis dans Nous irons tous au paradis. Avec Cousin, cousine de Tacchella, il conquiert les Etats-Unis, où le film est acclamé et connaîtra plus tard un remake. Avec Gérard Depardieu, il s’essaie au comique dans La carapate de Gérard Oury. Mais c’est encore dans les rôles de salauds qu’on le repère le plus. Ignoble dans Dupont Lajoie de Boisset, quadragénaire honteux dans Un moment d’égarement de Claude Berri, dans lequel il couche avec la fille mineure de son meilleur ami, ou paysan sans scrupule dans le terrible Canicule de Boisset, les exemples abondent dans une filmographie d’apparence féroce.

C’est ce Lanoux-là qui crée, en 1978, sa propre société de production, Les Films de la Drouette. Paradoxalement, c’est un peu après qu’il espace ses apparitions sur grand écran pour mieux se consacrer à la télévision.

Téléfilms et séries se succèdent jusqu’à la création de Louis la Brocante, vision de la France des régions, surtout celle de Lyon, qui connaîtra un succès énorme, y compris lors de ses rediffusions, fixant alors une popularité qui ne s’est jamais démentie.

En 2007, Victor Lanoux est victime d’un malaise sur le tournage de la série. Il met environ trois ans à récupérer et tourne l’ultime épisode du feuilleton en 2012. Puis c’est la retraite. Côté cœur, le comédien avait eu une longue liaison avec l’actrice Marie-José Nat et s’était marié deux fois.

