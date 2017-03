Après Paris, Noémie Schmidt conquiert son pays

Noémie Schmidt arrive dans le petit Café du Nord, à Sion, où elle a fixé le rendez-vous, emballée dans une doudoune bleu marine qui laisse bientôt place à une jaquette tout aussi enveloppante.

Le cheveu négligemment attaché, sans maquillage ou presque, l’actrice, sulfureuse Henriette dans la série Versailles, ressemble à n’importe quelle jeune fille. Sans chichi, elle nous fait la bise, adresse un sourire et un salut à la serveuse: «J’aime tous les cafés de Sion, mais celui-ci particulièrement, le patron est très sympa, il m’a laissé souvent faire la fête avec mes potes dans l’arrière-salle.»

Elle parle à toute allure avec l’accent parisien, développe dans une volonté d’exhaustivité qui semble une seconde nature, tandis que ses mots trahissent sa fougue. Passionnée, et «hypernerveuse» aussi, elle ne laisse pas de répit à ses ongles. Son Valais natal, elle y a grandi, puis s’est très vite envolée pour les Etats-Unis, Bruxelles et Paris, désormais «sa» ville.

De passage à Sion à la fin de janvier pour y tourner un clip pour le groupe de rock The Black Moan, elle arrivait juste des Journées de Soleure , où elle a reçu le Prix du film de télévision suisse pour son rôle principal dans La lumière de l’espoir. Elle dit sa joie d’avoir, grâce à cette coproduction hispano-suisse, fait valoir ses convictions féministes.

Dans La lumière de l’espoir, vous incarnez Elisabeth Eidenbenz, un rôle qui vous tient à cœur?

Oui. Cette infirmière suisse a sauvé des centaines d’enfants. J’aime les valeurs humanistes que véhicule le film, et pouvoir redonner voix à ce personnage oublié. En tant que femme, je trouve important qu’on parle d’elle dans une histoire encore très masculine.

Vous avez adoré le tournage en Espagne, mais vous regrettez que le film ait été doublé en français…

Nous avons tourné en espagnol, dans une ambiance très «auberge espagnole» justement, qui est fidèle à l’atmosphère multiculturelle qui régnait à l’époque, où chacun parlait dans sa langue, or le doublage gomme cet aspect. Je suis vraiment contre le doublage, il faudrait que ça change dans l’industrie du cinéma.

Vous dites avoir été troublée par le fait qu’Elisabeth avait votre âge quand elle a sauvé tous ces enfants?

Oui. Je suis comédienne, j’habite à Paris, je suis sereine, j’ai une liberté assez folle, la belle vie, tandis qu’Elisabeth a voué sa vie aux autres, elle a donné toute sa jeunesse aux réfugiés espagnols et perdu tous ses repères par humanisme absolu. Sans compter que, pour elle, dans les années 40, c’était beaucoup plus difficile en tant que femme. Ça pousse au questionnement et je me demande toujours: «Que puis-je donner aux autres?»

Rappeler ces valeurs humanistes dans les médias, c’est votre façon de vous engager

Absolument, un artiste a une responsabilité énorme, j’utilise ce porte-voix dès que je peux, surtout en ce moment avec la crise des migrants. C’est un combat extrêmement urgent, de la plus haute importance. Même en Suisse où il y a moins de problèmes d’immigration, je vois un conservatisme, de la xénophobie, des idéologies rétrogrades qui me hérissent.

Dans Versailles aussi, vous voyez votre rôle comme militant?

La figure d’Henriette d’Angleterre m’a tout de suite interpellée. Dans les premiers épisodes, elle est reléguée au rang de maîtresse, objet du désir masculin. Puis elle évolue, devient importante politiquement, jusqu’à être un pion majeur dans l’échiquier de Louis XIV. C’est encore une figure féminine de l’histoire qu’on a un peu oubliée, alors qu’elle a joué un grand rôle dans la négociation du traité de Douais. C’était extraordinaire de la faire évoluer sur six mois, de lui donner de la consistance. En tant que comédienne aussi, je me suis beaucoup améliorée entre le début et la fin du tournage. J’ai grandi avec elle.

Versailles est diffusé par Netflix aux Etats-Unis. Rêvez-vous d’une carrière internationale?

L’avenir le dira, je ne ferme pas la porte, mais je souhaite avant tout faire des projets qui m’interpellent, qu’ils soient américains, asiatiques ou africains.

«Quand j’ai pris mon premier cours de théâtre, ça a été le coup de foudre.»

Un tel parcours à 26 ans, ça n’arrive tout de même pas par hasard?

Je n’ai pas réfléchi à un plan de carrière, car je suis incapable de faire quelque chose qui ne me plaît pas. J’aime le plaisir du jeu, de la transformation, de la création, ou encore de l’expression des sentiments. Il faut que ça me touche. Mais je suis déterminée dans le sens où j’essaie de me donner le moins d’excuses possibles pour me plaindre. Lorsque j’ai pris mon premier cours de théâtre, ça a été le coup de foudre, j’ai tout de suite su que c’était ma voie. Je n’ai donc pas hésité à partir étudier le théâtre à Bruxelles. Mais j’ai eu énormément de chance de rencontrer des personnes qui m’ont donné l’opportunité de mener cette vie qui me plaît.

Revenez-vous souvent à Sion?

De temps en temps, ça dépend de mes envies du moment, si je travaille ou pas. Et j’écris une chronique pour Le Nouvelliste. J’aime cet exercice car je suis libre de dire ce que je veux. Mais Paris est devenu ma ville, j’adore sa vie culturelle. Je retourne aussi souvent à Bruxelles, où j’ai vécu quatre ans, qui devient un pôle de la culture alternative très intéressant.

Vous dites ne pas aimer le bling-bling, est-ce votre côté Suisse?

C’est sûr qu’il y a des valeurs d’humilité en Suisse qui me sont chères, je n’aime pas trop le paraître, le superflu.

Vous avec une formation en chant lyrique, on vous aurait plutôt vue dans le rock’n’roll?

J’adore la musique en général, mais il est vrai que je suis fan de classique et d’opéra, j’ai même donné des cours aux enfants à l’Opéra de Bruxelles. Je chante toujours, mais en faire un métier aurait été trop exigeant. C’est trop de discipline, il faut se coucher tôt, ne pas boire d’alcool, ne pas fumer…

Avec Dany Boon, vous dites avoir appris à vous détendre sur un plateau. Etes-vous une angoissée?

Je suis plutôt très exigeante avec moi-même, jamais contente de ce que je fais. Et je suis consciente que je ne suis qu’au début, en apprentissage. Le jour où je serai contente, je pense que je m’arrêterai.

La lumière de l'espoir Me 8 mars à 20h10 sur RTS Un. (24 heures)