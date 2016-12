Avec Heidi, le Noël est vraiment Happy

Pling-plong sur un piano replet, Heidi Happy fait «belebelebele» avec la bouche pour chanter Mele Kalikimaka: un Noël à l’hawaïenne, que diable, ça n’est pas vilain du tout! Soixante ans après Bing Crosby, qui interprétait déjà ce thème emprunt d’humour et de légèreté, la plus pop des Lucernoises, fleuron de la nouvelle scène helvétique, se fait à son tour la plus enjouée des Mères Noël. Et il y en a bon nombre d’autres, des chansons que la coquine livre sans façon, Let It Snow, White Christmas, Santa Claus is Coming to Town et The Christmas Song. Rien que des refrains très connus, pour ne pas dire archi-rebachés, à mettre sous tous les sapins. Sacrée Heidi! En 2016, son cadeau assume avec une élégance certaine la part de kitsch accompagnant les célébrations de la nativité. Merry Christmas with Heidi Happy se consomme entre quatre yeux, piano et voix pour tous arrangements, le compère pianiste Ephrem Lüchinger assurant des chœurs discrets.

Sempiternel «White Christmas»

Mon disque de Noël, ma gloire après la dinde: vaste tradition répétée à l’envi depuis les années 1940. C’est en 1942, précisément, que Bing Crosby, toujours lui, livre sur disque microsillon sa version du White Christmas composée par Irving Berlin. Le succès qui s’ensuivit restera sans précédent dans les annales du chant de Noël: voilà le «single» le plus vendu de toute l’histoire de la musique enregistrée. Que dire alors des sempiternels Jingle Bells, Little Drumer Boy et autre Rudolph the Red-Nose Reindeer Autant de tubes insubmersibles, dont les chanteurs et chanteuses américains les plus en vue se doivent de donner leur version. Frank Sinatra (1944), Elvis Presley (1957), Ella Fitzgerald (1960), comme Darlene Love des Ronettes sous la houlette du producteur Phil Spector (1962, lire ci-contre), auront tous sacrifié au rituel de fin d’année en fredonnant White Christmas. Idem, parmi les plus récentes sorties, de Lady Gaga ou Iggy Pop. Et, non, Bob Dylan, dans son immense sagesse, a savamment évité la comparaison avec Crosby lorsque, en 2009, il livrait son Christmas in the Heart: tout y est, sauf White Christmas. Des «Noël Blanc», il y en eut encore des indigestes (les New Kids on The Block, mais comment faire autrement…), des improbables (Bob Marley en 1965, lorsque le roi du reggae ne chantait encore que du ska en trio vocal avec Peter Tosh et Bunny Wailer). Mais ne saurait-on jamais renouveler le répertoire? Difficile, en effet.

Un «Santa Baby» à se damner

Pourtant, ils sont légion ceux qui ont tenté d’apporter du neuf. En tête, le fabuleux Santa Claus Go Straight to Ghetto. de James Brown. Ou la Genevoise Mélanie René… La candidate helvétique à l’Eurovision 2015 vient de livrer une Lettre de Noël valsée qui n’est pas sans rappeler Céline Dion. Mais les champions du marché de Noël, ce seront cette année à n’en pas douter les Sud-coréens Exo: distribué également en Chine, leur album For Life touche une masse publique inégalable.

Pour ma part, je repasse en boucle Santa Baby par Heidi Happy: ses inflexions vocales, les courbures de son chant, ont quelque chose de très hot…

«Merry Christmas with Heidi Happy» Heidi Happy (Silent Mode)

(24 heures)