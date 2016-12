Courgette dynamise le cinéma suisse

Cher Courgette. 2016 aura décidément été ton année. Et si tu continues comme ça, 2017 pourrait emprunter le même chemin. La première fois que je t’ai vu, c’était à Cannes. Non pas cette année, mais en 2015. Oui, déjà. Sous la forme d’un petit trailer que tes producteurs de Rita Productions avaient dévoilé sur un stand du Marché du film. Puis, ensuite, plus de nouvelles. Avais-tu disparu? Etais-tu retourné dans les pages du roman de Gilles Paris dont tu es originaire? Ou sur les bancs de mixage de Claude Barras, qui te met en scène dans son film? Non, c’est juste que tu attendais ton heure. Et qu’avec tous tes camarades de l’orphelinat, tu préparais même bien ton coup.

C’est un dimanche matin du mois de mai 2016 que tout a vraiment commencé pour toi. Le film dont tu es la vedette, Ma vie de Courgette, était sélectionné à Cannes, à la Quinzaine des réalisateurs. Et là, il s’est passé quelque chose. La salle était pleine et les gens t’ont immédiatement aimé. Adopté. Porté en triomphe. A la fin, ça applaudissait, ça pleurait, ça «standing ovationnait». Et juste après, on ne parlait que de toi. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, partout. Tu créais le buzz, ton film devenait viral.

Personnage d’animation, tu acquérais ainsi une existence propre, comme d’ailleurs tous tes camarades. Mais tu n’as pas pour autant pris la grosse tête. De retour de Cannes, après quelques autres projections tout aussi saluées, tu es allé directement au Festival d’Annecy. Tu étais un peu notre petit Suisse, même si les Français te veulent pour eux – mais moi, je sais très bien que ton film est à 51% helvétique. Et à Annecy, donc, tu as à nouveau séduit tout le monde. Grands comme petits, professionnels comme amateurs. Au point d’y remporter le Prix du public et le Grand Prix du festival. Le doublé, rien que ça.

C’est ensuite que tu as commencé une vaste tournée. Tous les festivals te voulaient. Et même si on ne t’a pas vu à Locarno – le soleil tessinois t’aurait pourtant convenu, j’en suis sûr – tu as entamé une ronde qui ne semble pas près de s’arrêter.

Et puis il a bien fallu que tu arrives dans les cinémas. Que tu te confrontes au regard du public. C’était le 19 octobre. Dans plusieurs salles, notamment à Genève. Avais-tu les yeux plus grands que le ventre? Nullement. Et les spectateurs ne s’y sont pas trompés. En quelques jours, te voilà qui caracolait en tête du box-office. Et ce n’est pas fini, puisque tu tiens toujours l’affiche en ce moment.

Et aujourd’hui, voilà en plus que tu rêves d’Amérique. Tu es sélectionné aux Golden Globes et nommé dans la short list des Oscars pour le meilleur film en langue étrangère. Si ça se trouve, tu vas franchir les derniers obstacles et rafler la mise. Fais tout de même attention à ne pas te brûler les ailes. En Amérique, ils aiment bien nos films, mais ils préfèrent les refaire à leur sauce. Tu es prévenu. Alors, en attendant d’autres bonnes nouvelles – et je te fais confiance, tu sais toujours créer la surprise – je te souhaite une bonne année 2017. (24 heures)