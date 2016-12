Des artistes morts toujours plus vivants

Charon a dû acquérir un hors-bord pour faire traverser le Styx aux tombereaux d’artistes venus lui rendre visite aux Enfers pendant cette année 2016. Jamais les pages culturelles des quotidiens n’ont autant ressemblé à une florissante entreprise des pompes funèbres…

La plupart de ces créateurs désormais disparus avaient atteint un âge respectable ou, pour le dire autrement, rares étaient les artistes jeunes mais célébrés à faire partie de cette liste que l’on refuse à dresser de façon exhaustive mais qui s’ouvrait le 2 janvier avec Michel Delpech et devait se clore provisoirement avec George Michael à Noël, puis Carrie Fisher avant-hier. Le «club des 27» – ces artistes décédés à cet âge fatidique – n’a plus la cote, et c’est tant mieux… Par contre, la coterie des légendes rétrécit comme peau de chagrin, sans que l’on ne voie arriver beaucoup de successeurs taillés dans le marbre des immortels.

Dans cette race d’artistes qui ont marqué une époque, voire plusieurs, deux d’entre eux, les chanteurs David Bowie et Leonard Cohen, ont tiré leur révérence cette année par une dernière pirouette inhabituelle: la sortie d’un album «testamentaire» que l’on serait tenté de qualifier de préposthume. Le premier publiait son ultime œuvre, Black Star, le 8 janvier, avant de quitter les charmes mondains deux jours plus tard, tandis que le second sortait You Want It Darker le 21 octobre, deux semaines avant son décès.

Les exemples de ce type sont rarissimes. Jacques Brel a survécu près d’une année à la parution de son dernier enregistrement, même s’il se savait condamné au moment de le réaliser. Les derniers disques de l’Homme en noir, Johnny Cash, dégagent aussi cette aura funèbre de celui qui se sent proche de la tombe, mais les musiciens choisissant de mettre le point final à leur carrière artistique par une ultime œuvre anticipant leur disparition prochaine étaient pour ainsi dire inconnus au bataillon jusqu’en 2016.

L’injonction de vivre est-elle devenue tellement forte que les artistes s’interdiraient désormais de mourir pour ne pas décevoir leurs fans? Toujours est-il que les albums de Bowie et de Cohen résument avec élégance leurs vies respectives. Epris de contrôle jusqu’à l’excès, l’Anglais démontrait jusqu’à la fin sa capacité à maîtriser son destin artistique en gardant la tension et libérant, sauvage et glacé au seuil du vide, l’«étoile noire» de sa future absence, «épiloguée» de tendre nostalgie, de penchants jazz trépidants et d’obsessions dystopiques.

Le maître canadien, lui, rassemblait encore une fois son courage existentiel, ses humeurs forcément noires et un humour pour le coup macabre, afin de livrer un You Want It Darker où sa voix plus sépulcrale que jamais déclarait au Seigneur qu’il était «prêt», sans rien cacher de ses faiblesses somptueuses. Même si, dans le titre Seemed the Better Way, il ajoutait: «Mais maintenant il est beaucoup trop tard/Pour tendre l’autre joue.» L’un déniait à la mort son emprise, l’autre l’accueillait avec amusement. Deux grands albums qui repoussaient LA limite. (24 heures)