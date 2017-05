Des stars sur les marches et Netflix en coulisses

Le Festival de Cannes 2017 en quelques chiffres

Le 70e Festival de Cannes commence mercredi et dure jusqu'au 28 mai. Voici sa sélection officielle en quelques chiffres:



Soixante films de 36 pays ont été retenus dans la sélection officielle sur les 1930 proposés au plus grand festival mondial de cinéma, en comptant les oeuvres présentées hors compétition, en «séances de minuit», en «séances spéciales», en «séance hommage», en «séance enfants», en «réalité virtuelle» et en catégorie «évènements 70e anniversaire». Le nombre de films inscrits était de 1869 en 2016.



Sur ce total, 19 longs-métrages figurent en compétition et 18 dans la section plus pointue «Un certain regard».



La sélection compte 11 premiers films contre 9 l'année dernière et 7 il y a deux ans.



Quelque 45'000 professionnels sont accrédités pour Cannes 2017, dont environ 4500 journalistes. Il y a 20 ans, le nombre d'accrédités était de 20'000.



Le budget du Festival est de l'ordre de 20 millions d'euros, dont la moitié environ provient de fonds publics par l'intermédiaire du ministère de la Culture, de la Ville de Cannes et d'autres collectivités territoriales (le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Conseil général des Alpes Maritimes).