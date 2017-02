Folk, rap et champignons: Antigel ne recule devant rien

Cette animation dans la champignonnière de La Bâtie, on l’attend avec impatience: Very Bat Trip sera-t-il le clou des insolites «made in» Antigel cette année? A vérifier dès vendredi à 19 h 30, puis samedi et dimanche encore (trois visites le vendredi, également à 21 h et 22 h 30, deux visites le samedi et le dimanche, à 14 h 30 et 16 h).

Sinon le festival poursuit sa belle lancée en matière de concerts. Après l’inénarrable Bigott, après le fabuleux Trentmøller et l’extraordinaire The Notwist, voici qu’Antigel se branche sur le rap dernier cri: au Grand Central, ce sera au tour du rappeur Asap Ant, l’un des nombreux membres du collectif new-yorkais Asap Mob, de versifier sec et dru sur des instrumentaux sombres et tristes (vendredi dès 22 h).

Et s’il était besoin d’un peu de douceur, las, le chanteur anglais Matt Elliott a beau déployer des trésors de musicalité, tricoter d’extraordinaires tapisseries tout de folk languissant parées, son univers appartient aux histoires de revenants, de noyés, de perdus. Superbe moment en perspective au temple de Céligny (vendredi, 20 h 30, gratuit). A noter encore la venue de Lisa Hannigan à l’Alhambra (vendredi, 20 h): folk elle aussi, cette merveilleuse vocaliste transcrit les mélodies de la verte patrie dans un appareillage plus pop, pas moins émouvant.

Festival Antigel Divers lieux, jusqu’au 19 février. Infos: antigel.ch

