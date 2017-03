Jacques Prévert héros de BD? Il en a l’étoffe

Allergique à l’eau plate, Jacques Prévert adorait le champagne. Au point de porter un temps autour du cou un pendentif en forme de bouchon. Pour évoquer l’écrivain-poète en bande dessinée, il fallait bien des bulles. Celles du scénariste Hervé Bourhis se révèlent pétillantes à souhait. Avec Christian Cailleaux au dessin, le récipiendaire du Prix René Goscinny livre un biopic savoureux sur un jongleur de mots dont l’existence fut, pour le moins, haute en couleur.

Jacques Prévert n’est pas un poète, énonce le titre provoc de cet album à forte pagination. Alors dans ce cas, et pour reprendre les mots du comédien François Morel sur France Inter, il «n’est pas non plus un scénariste formidable, un parolier de chansons magnifiques, un inventeur littéraire hors pair, vu qu’il est, définitivement et pour toujours, un peu tout ça à la fois».

Dandy punk

Avec Prévert, véritable personnage fait homme, la bonne vieille formule «Sa vie est un roman» prend tout son sens. Des cadavres exquis inventés à l’époque du surréalisme aux scénarios de films aussi fameux que Drôle de drame, Quai des brumes ou Les visiteurs du soir, ce franc-tireur du verbe à la cigarette éternellement vissée au coin des lèvres a côtoyé pêle-mêle André Breton, Alberto Giacometti ou Pablo Picasso. Sans parler de son copain Jean Gabin, au caractère aussi bourru que le sien. S’appuyant sur une existence foisonnante, Bourhis et Cailleaux éclairent la jeunesse dandy punk de Prévert, sa période théâtre ouvrier, son passage rapide à Hollywood, l’exode à Saint-Paul de Vence ou encore ses amours chaotiques. Passionnant? Oui, et remarquablement documenté.

C’est en découvrant sa jeunesse tumultueuse qu’Hervé Bourhis a eu l’envie de mettre en BD une partie de la vie de celui qui s’autoproclamait «Monsieur Grosminou», de ses 20 ans à Constantinople jusqu’à sa célébrité après-guerre, à l’époque de la sortie du recueil Paroles. «Avec Cailleaux, on avait comme tout le monde l’image du vieux monsieur qui écrivait des poèmes que tous les écoliers français ont appris. On a été surpris par son parcours dans le siècle, son incroyable créativité», nous explique par e-mail le scénariste de l’album.

Sens de la repartie

Parue en 2014, reprise dans cette version intégrale comptant plus de deux cents pages, la première partie dévoile un Prévert au sens de la repartie déjà bien affûté. Très attaché au concept d’amitié, il fréquente le peintre Yves Tanguy et se lie avec le futur éditeur Marcel Duhamel, à qui il soufflera le concept de la Série Noire. Bourhis et Cailleaux le montrent chambrant gentiment André Breton, pape du surréalisme et grand buveur de cocktail mandarin-curaçao. «Chaque scène est vraie, assure Hervé Bourhis. Notre boulot a été d’imaginer plus précisément les pans de vie décrits dans les différents ouvrages sur son existence. Il a fallu également le faire parler, ce qui n’était pas une mince affaire. On sait que le jeune Prévert parlait tout le temps, faisait de la poésie en permanence, sans se soucier de coucher ça sur papier (il l’a fait bien plus tard). Sa logorrhée verbale est décrite, mais il a fallu l’inventer pour de bon. Faire parler Prévert, c’était la gageure!»

La suite du récit voit émerger un scénariste-adaptateur-dialoguiste hors pair. Avec Marcel Carné, ancien journaliste devenu cinéaste, Prévert enchaîne Drôle de drame (1937), Quai des brumes (1938), Le jour se lève (1939), Les visiteurs du soir (1942), Les enfants du paradis (1943-45) et Les portes de la nuit (1946). «Des films parmi les plus beaux et les plus importants de l’histoire du cinéma français, avec des dialogues mythiques», dixit Bourhis, qui met en scène dans son biopic l’origine de la fameuse réplique «T’as de beaux yeux, tu sais…»

En voiture Simone

Habile à repérer l’anecdote qui tue, Bourhis relate aussi cette petite histoire survenue au moment du tournage des Visiteurs du soir. Furieux de la tambouille infâme servie aux figurants, trois d’entre eux piquent la mouche et s’en vont protester auprès des principaux responsables du film, attablés à La Colombe d’or, le fameux restaurant chic de Saint-Paul de Vence. Devant un Marcel Carné pantois, une certaine Simone prend la parole, remontée comme une pendule. Bon vivant, Prévert la réconforte, avant de lui demander son nom. La blonde revendicatrice se nomme Simone Signoret. Encore anonymes, mais plus pour longtemps, les deux autres figurants qui l’accompagnent s’appellent… Jean Carmet et Alain Resnais. Ils iront loin…

«Jacques Prévert n’est pas un poète», par Cailleaux et Bourhis. Ed. Dupuis, collection Aire Libre, 232 p.

