L'artiste Juri Steiner choisi pour l'Expo 2027

L'Exposition nationale 2027 devrait être organisée par les dix plus grandes villes suisses. L'oeuvre de Juri Steiner sera présentée d'ici fin 2017.

L'esquisse veut vérifier la viabilité de l'idée d'une exposition des villes et la concrétiser sur les plans des contenus, de la forme et du concept, indique lundi la Ville de Lausanne dans un communiqué. Cette première ébauche précisera le rôle et les chances des villes en tant qu'organisatrices des lieux d'exposition. L'équipe de Juri Steiner & Partner a été choisie parmi dix concurrents.

L'esquisse accordera une attention particulière au rapport entre la ville et la campagne.

Après sa présentation, les dix villes prendront une décision de principe en 2018 sur la poursuite ou non de l'idée d'une Expo nationale des villes, et le cas échéant, sur la manière dont elle sera réalisée, selon le communiqué.

Avec l'arteplage mobile du Jura, Juri Steiner avait reconverti une barge à gravier en espace culturel. Cette curieuse embarcation naviguait entre les quatre arteplages fixes pendant Expo.02. (ats/nxp)