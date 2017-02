L'auteur de mangas Jirô Taniguchi est décédé

L'auteur japonais de bande dessinée Jirô Taniguchi est décédé, a indiqué samedi son éditeur français Casterman. C'est l'un des auteurs de mangas les plus connus au monde. Il est notamment l'auteur de «Quartier lointain» et «Le Journal de mon père». Il avait 69 ans.

Rendu célèbre aussi pour d'autres oeuvres comme «Le Gourmet solitaire» ou «L'Homme qui marche», ce maître du manga promenait le lecteur dans l'intimité des quartiers japonais avec des histoires humaines. Il avait son atelier dans une banlieue à l'ouest de Tokyo.

«Si j'ai envie de raconter des petits riens de la vie quotidienne, c'est parce que j'attache de l'importance à l'expression des balancements, des incertitudes que les gens vivent au quotidien, de leurs sentiments profonds dans les relations avec les autres», confiait-il volontiers.

«Dans la vie quotidienne, on ne voit pas souvent des gens hurler ou pleurer en se roulant par terre. Si mes mangas ont quelque chose d'asiatique, c'est peut-être parce que je m'attache à rendre, au plus près, la réalité quotidienne des sentiments des personnages. Si on y pénètre en profondeur, une histoire peut apparaître même dans les plus petits et les plus banals événements du quotidien. C'est à partir de ces moments infimes que je crée mes mangas», disait-il.

Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême lui avait consacré une grande rétrospective en 2015. Il a reçu de très nombreuses distinctions, tant dans son pays qu'en Europe.

En 2011, il avait été décoré Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre français de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand. (ats/nxp)