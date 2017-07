La France craque pour Lupin

Jeudi 18 mars 1971, sur la deuxième chaîne de l’ORTF, Arsène Lupin fait son entrée dans le paysage télévisuel francophone. «Le bouchon de cristal» inaugure ce soir-là une première saison de treize épisodes, qui s’achèvera le 10 juin 1971. Elle sera suivie par treize nouveaux rendez-vous, diffusés du 18 décembre 1973 au 16 février 1974.

«C’est le plus grand/Le plus charmant/Le plus élégant/Avec ses gants/Ou bien sans gants/L’Arsène…» Les paroles écrites par Jacques Lanzmann pour la chanson du générique séduisent moins les auditeurs que la voix de Jacques Dutronc et la musique de Jean-Pierre Bourtayre. Un as du sur-mesure, ce Bourtayre, quand on sait qu’en 1971, il est aussi l’auteur d’«Un banc, un arbre, une rue», qui a permis à la chanteuse Séverine de remporter le Concours Eurovision de la chanson pour Monaco.

Après la voix de Dutronc, c’est un sociétaire de la Comédie-Française que les téléspectateurs découvrent. Georges Descrières joue le rôle-titre de la série. Lorsqu’il tourne les premiers épisodes d’«Arsène Lupin», il a 40 ans et une présence inégalable. En 1971, les plus jeunes font connaissance avec le gentleman cambrioleur à travers lui, car ils n’ont pas tous lu les romans policiers de Maurice Leblanc, parus dès 1905. Pour eux, Georges Descrières restera l’incarnation du bel Arsène.

Une jeune Bâloise de 26 ans

Dans l’autre chanson de la série, celle de la deuxième saison, Jacques Dutronc décrit à merveille le personnage: «C’est le plus grand des voleurs/Oui, mais c’est un gentleman/Il s’empar’de vos valeurs/Sans vous menacer d’une arm’/Quand il détrouss’une femm’/Il lui fait porter des fleurs/Gentleman cambrioleur/Est un grand seigneur.»

Grand seigneur, Georges Descrières l’est jusqu’au bout des ongles dans sa tenue de soirée impeccable, frac et cape noirs, gilet et nœud blancs, haut-de-forme. Il est tout aussi chic dans les autres vêtements que ses métamorphoses, dignes de Fantomas, lui font endosser. L’une de ses partenaires dans la série est la Bâloise Marthe Keller, qui n’a pas encore tourné «La demoiselle d’Avignon» mais a déjà rencontré Philippe de Broca, qui lui a donné un rôle dans deux de ses films, «Le diable par la queue» et «Les caprices de Marie». A 26 ans, elle est la comtesse Natacha dans «Arsène Lupin».

D’autres acteurs bien connus il y a quarante ans participent aux épisodes de la série. On pense à Roger Carel dans le rôle du commissaire Guerchard ou à Henri Virlogeux dans celui de Sherlock Holmes. Bernard Giraudeau, 25 ans, commence tout juste sa carrière en Isidore Beautrelet, le jeune journaliste imaginé par Maurice Leblanc.

Rétro

Le scénariste de la série, Claude Brulé, a lui aussi été journaliste avant d’écrire pour le cinéma les dialogues du mémorable «Angélique, marquise des anges»(1964). Pour la télévision, il a créé en 1971« La dame de Montsoreau», une minisérie d’après le roman d’Alexandre Dumas, avec Karin Petersen, Nicolas Silberg et Denis Manuel. Le producteur d’«Arsène Lupin »est Jacques Nahum, né en 1921, auquel le succès de la série inspirera, en 1989,« Le retour d’Arsène Lupin,» douze épisodes avec François Dunoyer dans le rôle-titre, puis huit avec le même acteur, «Les nouveaux exploits d’Arsène Lupin», diffusés en 1995 et 1996 sur France 3. Qui s’en souvient?

La classe de Georges Descrières (décédé en 2013), la drôlerie des seconds rôles, la beauté des actrices et l’attrait des péripéties imaginées par Maurice Leblanc font du feuilleton original un succès durable. C’est aussi une plongée dans les années folles de l’entre-deux-guerres. Une période que les téléspectateurs de l’ORTF ont vu revivre déjà en 1970 dans «La dynastie des Forsythe» (production de la BBC) et où ils retourneront avec délices en allant voir au cinéma «Cabaret»; de Bob Fosse en 1972, puis «Gatsby le Magnifique» en 1974, avec Robert Redford et Mia Farrow, et enfin «Bugsy Malone» d’Alan Parker en 1976.

Chapeaux cloches, sautoirs interminables, robes charleston et fume-cigarette sont de retour à l’écran pour la première fois depuis le temps du muet. C’est rétro, comme on dit alors! (24 heures)