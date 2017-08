La Maison de l'écriture accueille ses 1ères plumes

Philippe Rahmy: une vie en forme de montagnes russes

Atteint d'une maladie génétique, l'écrivain Philippe Rahmy a fait de l'écriture sa colonne vertébrale. Chapeau, barbiche, oeil malicieux et verve intarissable, le Vaudois raconte un parcours où se mêlent inextricablement souffrance du corps, littérature et voyages.



Né en 1965 à Genève, Philippe Rahmy est issu d'une «macédoine d'origine», germanique par sa mère, franco-égyptien par son père. Il passe son enfance entre un lit médicalisé à Crans-près-Céligny (VD) et un pensionnat catholique de Genève. Souffrant d'ostéogénése imparfaite, autrement dit de la maladie des os de verre, Philippe Rahmy connaît l'hôpital et l'isolement «à haute dose» depuis sa naissance.



La fragilité de son corps, ses difficultés quotidiennes, il les évoque avec humour, sans jamais s'apitoyer. «Je me blesse, je me soigne, je prends des forces et je repars. C'est une vie en forme de montagnes russes, avec des creux et des bosses», explique-t-il à Montricher (VD) où il est en résidence d'écriture pour six mois. «Cette douleur physique constante ne m'a pas détruit pour l'instant. C'est une saloperie, mais elle se traduit en quelque chose d'autre», relève-t-il.



Après plusieurs recueils de poésie, l'auteur est invité dans une résidence d'écrivain à Shangaï, un voyage tardif qui l'amène à défier ses contraintes physiques. Son premier roman «Béton armé» fait un récit ciselé de ce périple singulier, dans une ville fourmillante dont il est tombé «raide dingue amoureux». Son prochain livre, «Monarques», va paraître à fin août. Ce roman qui mêle histoire et biographie interroge la migration, la fraternité et la responsabilité politique, explique l'auteur.



A la Maison de l'écriture, Philippe Rahmy travaille sur son projet «Pardon pour l'Amérique», dédié aux détenus condamnés à tort et à d'autres formes d'emprisonnement. Et fourmille de projets aux quatre coins du monde. «Depuis la Chine, j'ai la faim. Il y a eu tant de retenue, je me projette dans mon corps et mon écriture. Avant je me cloîtrais dans mon corps et m'enfermais dans ma poésie».