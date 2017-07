Le Cervin, cet inusable support publicitaire

La plus célèbre des montagnes de Suisse est déclinée sous toutes les formes et à toutes les sauces sur les emballages de toutes sortes de produits du monde entier. Le Musée alpin expose ce phénomène du Cervin jusqu'au 15 octobre au Gornergrat.

Que le Cervin orne des emballages de chocolats, de fromages ou de mélanges de mueslis suisses apparaît tout à fait normal, tant ce sommet emblématique symbolise la qualité, la tradition et finalement la Suisse elle-même, écrit le Musée alpin. Plus surprenant en revanche, le Matterhorn - de son nom original en allemand qui est reconnu à l'international - est aussi devenu un argument de vente de portée globale.

On trouve le sommet italo-valaisan sur toutes sortes de produits. Cela va du caleçon de bain pour homme en provenance d'Italie à l'eau-de-vie de Suisse en passant par la canette de bière du Canada, la marque de cigarettes de Malaisie ou la crème à raser des États-Unis, précise le Musée alpin.

C'est la deuxième fois que le musée organise une exposition hors ses murs. Avec une trentaine d'objets visibles au sommet du Gornergrat, voisin du Cervin, l'exposition peut être vue en quelques minutes à peine.

C'est sans compter sur les textes qui les accompagnent. «Ils ouvrent une perspective fascinante sur l'âme internationale du marketing et sur des histoires de produits qui ne sont guère connus en Suisse», écrit le Musée alpin. Les textes en allemand, français, anglais et japonais s'adressent explicitement à un public global et touristique, précise-t-il. (ats/nxp)