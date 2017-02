Le Mamco réveille l’esprit de l’art figuratif

Zeitgeist: le titre renvoie à une exposition éponyme tenue au Martin Gropius Bau de Berlin en 1982. Elle manifestait du tsunami figuratif et expressif qui avait déferlé des deux côtés de l’Atlantique, entre néoexpressionnisme américain, Trans-avant-garde italienne et Nouveaux Fauves allemands. Elle avait aussi nourri des débats animés autour de la vie et de la mort de la peinture, certains fustigeant la tendance figurative comme une couarde concession faite aux lois du marché, alors que son pouvoir émancipateur des carcans de l’abstraction était loué par d’autres.

Cet «esprit du temps» trouve aujourd’hui au Mamco (Musée d’art moderne et contemporain de Genève) une renaissance, tandis que l’intérêt pour les pratiques figuratives et expressives connaît un regain. Occupant tout le premier étage, l’accrochage promène le visiteur dans une généalogie qui réunit une quarantaine d’artistes suisses, européens et américains. «Pour ce récit, nous avons choisi l’essentiel des pièces dans nos collections, explique Paul Bernard, conservateur. L’exposition est réalisée de façon relativement classique, en ce sens qu’elle présente des peintures, des sculptures, des nus, des paysages, des portraits et même quelques vanités.» Sous des atours certes traditionnels, Zeitgeist explose toutefois les cadres.

Vaudeville surréaliste

Elle s’ouvre avec The last supper, un exubérant triptyque de William N. Copley figurant une cène débridée, où des femmes au corps blanc dansent autour d’un mât de mai tandis que d’autres s’accouplent avec des satyres aux yeux rouges; le propos emprunte à toutes sortes de mythologies et folklores, dans une ambiance de vaudeville surréaliste – l’artiste, galeriste et collectionneur avant d’empoigner le pinceau, a bien connu Man Ray.

Plus loin, un vase éléphantesque du duo helvétique Peter Fischli et David Weiss, aux airs de chinoiserie kitsch, dialogue avec Zeitgeist painting No 2, de David Salle. Ce diptyque monumental, exposé à Berlin en 1982, résume à lui seul la controverse historique autour de la figuration, tant le peintre américain a cristallisé autour de lui les différends: «Déjà un peu distancié par rapport à la figure, il était insulté par les uns et les autres», relève Paul Bernard.

La balade se poursuit à travers les années 1990 et son «sentiment de gueule de bois», qui pousse les créateurs à la provocation, lorgnant du côté des motifs du porno ou de la science-fiction de seconde zone, en explorant parfois les univers du graffiti et de la bande dessinée. Quelques jeunes artistes genevois font partie du voyage dans la décennie suivante. Comme Konstantin Sgouridis, dont les figurines en forme de crocodiles, un cœur dans la gueule, oscillent entre esprit publicitaire pop et évocation mythique, ou Hayan Kam Nakache auquel le Mamco a commandé, pour Zeitgeist, deux immenses peintures sur moquette.

Chimères hyperréalistes

Comme le veut le nouveau dispositif mis en place par le directeur Lionel Bouvier, l’entier du musée réagit à l’exposition temporaire. Il faut notamment aller découvrir, au deuxième étage, la première proposition institutionnelle de Greg Parma Smith. Les huiles du jeune peintre américano-suisse explorent avec virtuosité les langages figuratifs et décoratifs (nus académiques, peinture illusionniste, calligraphie), en y instillant une distance et des codes très contemporains.

Il a, par exemple, fait poser, de façon très conventionnelle, des modèles, puis mélangé sur des toiles leurs anatomies, assemblant de noueux bras d’homme sur des corps déliés de femme. Bien qu’hyperréalistes à l’œil, ces chimères offrent une perverse résistance au sens.

«Zeitgeist» Mamco, rue des Vieux-Grenadiers 10. Jusqu’au 7 mai.

