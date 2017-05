Le Musée de l’Elysée a grimpé sur les cimes

Achevée le week-end dernier, la dernière exposition du Musée de l’Elysée, «Sans limite. Photographies de montagne» a comptabilisé un joli score d’affluence depuis son ouverture à la fin du mois de février dernier. Commissionnée par Daniel Girardin, cette collection de sommets photographiques, qui se présentait comme une typologie des représentations de la montagne, à trois quarts tirés des fonds de l’institution, a comptabilisé près de 22 000 visiteurs, se classant ainsi à la troisième place des meilleures affluences du musée après le «blockbuster» Sebastião Salgado (60 000 visiteurs en 2013) et Philippe Halsman (près de 27 000 en 2014).

La thématique, très en phase avec un inconscient collectif confédéral attaché aux symboles et à l’imaginaire alpins, n’est sans doute pas étrangère à la provenance du public, majoritairement suisse (91%) venu découvrir cette suite d’images d’altitude, parcourant aussi bien l’histoire de la conquête des sommets que les manières de restituer photographiquement leurs versants vertigineux.

«Cela confirme l’intérêt tout particulier du public pour la montagne et sa représentation au fil des siècles et l’importance du sujet d’un point de vue artistique et social», commente la directrice Tatyana Franck dans un communiqué de presse. Analysant les détails des visiteurs étrangers qui se sont déplacés pour «Sans limite», le musée dénombre, pour deux tiers, des visiteurs venus de France, d’Italie et d’Allemagne.

Pour expliquer ce nouveau succès de fréquentation, le musée met en avant les vidéos produites à l'occasion de l'exposition et largement diffusées sur les réseaux sociaux (47 700 vues revendiquées), ainsi qu'un programme de médiation pourtant plus modeste dans ses résultats concrets: des visites à deux voix (avec un guide montagne) et les ateliers gratuits pour enfants du mercredi (500 participants). Le prochain rendez-vous de l'Elysée se penche sur la diapositive, une pratique populaire qui laisse, là encore, augurer d'un joli succès.