Les Journées de Bienne cherchent la petite bête

La vitalité d’un capitalisme qui méduse

L'oeuvre

Le travail «Perpetual operator» de Dominique Koch, lauréate d’un Swiss Art Awards l’an dernier pour cette même création, relève d’une démarche riche et singulière, aux visées politiques mais qui questionne aussi les limites de logiques purement visuelles. A Bienne, l’œuvre est dénuée de ses aspects d’installation – car aussi exposée en ce moment à Mayence. Il n’en subsiste que le principal, soit une vidéo d’une vingtaine de minutes se penchant sur les méduses de l’espèce Turritopsis dohrnii.



Ces spécimens ont la particularité de jouir d’une forme d’immortalité, les individus régénérant leurs cellules et parvenant à une sorte d’auto-clonage. Dominique Koch en tire une métaphore «volontairement assez ouverte et libre d’interprétation» d’un capitalisme pris dans un cycle incessant de production et de destruction. «Depuis cinq ans, je travaille dans un sens politique, j’essaie surtout de comprendre le monde qui m’entoure, et comment il fonctionne», précise celle qui, malgré une formation dans la discipline, ne s’est jamais considérée comme photographe.



«La photographie me posait des limites. J’ai donc cherché à travailler avec d’autres media comme l’impression, la vidéo, le texte ainsi que les conversations enregistrées qui m’ouvraient plus de possibilités de réflexion.» L’artiste suisse qui travaille à Bâle et à Paris ne fait donc pas partie de ceux qui, comme le récent Grand Prix Images Vevey, Peter Puklus, cherchent à sortir de la photographie. Issu d’un précédent travail sur l’argent et le langage, «Perpetual operator» doit aussi à la découverte d’un jeton de présence de l’Académie française. «Il représentait une forme de récompense et portait le fameux slogan: à l’immortalité.» Par le travail sonore, les ruptures d’images et les commentaires des intellectuels Franco Berardi et Maurizio Lazzarato, sa proposition aboutit et développe une idée trop rare chez les artistes visuels: l’importance du discours, d’une révolution par la revivification des mots pour modifier les consciences. A l’écart de l’autonomisation de l’image, Dominique Koch fait partie de ceux qui cherchent du sens et qui, à ce titre, s’exposent.



www.dominiquekoch.com