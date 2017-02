Les assiettes, ces best-sellers du XIXe siècle

Rien de tel, pour agrémenter un repas entre amis, que des assiettes historiées au décor imprimé. En mangeant leur dessert, les convives découvrent, sur le fond de leur plat de faïence, un rébus, un dessin humoristique ou un bon mot. Lus à haute voix et commentés par l’assemblée, ils garantissent l’animation à table. Ce type de vaisselle, très à la mode au XIXe siècle, fait l’objet d’une exposition baptisée Assiettes parlantes au Musée Ariana.

«En soi, l’idée d’écrire et dessiner des histoires sur des assiettes n’est pas nouvelle, précise la commissaire, Ana Quintero Pérez. C’était déjà le cas dans la céramique de la Grèce antique, de l’Islam et de la Renaissance. Mais nous abordons ici un véritable phénomène de mode, qui au XIXe siècle touche tous les foyers.»

Ce développement sans précédent est permis par une technique nouvelle, inventée en 1751: l’impression sur céramique. «Il s’agit d’une révolution, car auparavant les assiettes étaient peintes à la main», explique Ana Quintero Pérez. La technique évoque la décalcomanie: on grave une plaque de métal, puis on imprime une feuille qu’on transfère sur la faïence et qu’on fixe avec une cuisson.

Evidemment, cela est bien plus rapide et revient bien moins cher que de peindre directement sur le support en céramique. On peut ainsi reproduire un même motif en série, et produire des centaines d’assiettes par jour. Le procédé fait baisser le prix des pièces et les rend accessibles à toute la population, qui ne s’en prive pas.

Un support idéal

Un commerce d’autant plus rentable que les assiettes parlantes étaient généralement conçues par séries de douze… Collectionnées avec assiduité, elles étaient disposées sur le mur, au-dessus de la cheminée, ou sur des vaisseliers d’apparat. Et parfois, elles pouvaient même être utilisées à table, comme en témoignent des traces de couteaux.

Des motifs très variés, directement tirés de revues illustrées, de journaux ou de gravures, ornent ces assiettes d’une vingtaine de centimètres de diamètre. «Fond plat et lisse, forme r|onde: c’est le support idéal pour un décor», remarque la commissaire. Certaines manufactures font appel à des artistes pour créer des séries spéciales. Elles sont ensuite vendues par des colporteurs ou dans les grands magasins qui naissent à cette époque, comme la Samaritaine ou le Printemps à Paris.

Chasse, monuments, fables, rébus, vie quotidienne… L’exposition du Musée Ariana met en valeur les sujets en vogue à l’époque, souvent traités avec humour et dérision. Sauf les très sérieux hauts faits militaires et épisodes historiques comme le tir à l’arbalète de Guillaume Tell. Chacune des petites vitrines de la galerie du musée, au premier étage, a sa propre thématique.

Y voisinent les productions de différentes manufactures de France et de Suisse romande, notamment Nyon et Carouge. Cette confrontation permet de constater à quel point les fabriques se copient sans vergogne les unes les autres! Cela montre également l’évolution des formes des assiettes et de leurs décors, des riches guirlandes au simple filet. Le visiteur attentif pourra même remarquer, à l’occasion, quelques petits défauts dans l’application du calque, qui différencient le décor imprimé du décor peint.

3 francs en brocante

Au fil de la dizaine de vitrines, on découvre ainsi une «chasse à la biche» où la victime est une jeune femme. Les épisodes marquants de la vie de Napoléon Ier, manière de faire de la propagande pour son descendant contemporain, Napoléon III. Les portraits peu flatteurs des visiteurs de l’Exposition universelle de 1889 à Paris. Ou encore un dessin de la ville de Morat, censée être située au bord du lac de Genève…

Pour monter Assiettes parlantes, le Musée Ariana a puisé exclusivement dans ses réserves. L’institution genevoise compte une centaine d’assiettes parlantes, principalement issues de dons. Même si l’une d’elles a été achetée 3 francs dans une brocante par Ana Quintero Pérez! «Ces pièces ont surtout une valeur historique, souligne-t-elle. Support privilégié pour véhiculer des messages, elles témoignent de la société de leur temps.»

«Assiettes parlantes» jusqu’au 21 janvier 2018 au Musée Ariana, 10 av. de la Paix, du ma au di de 10 h à 18 h. www.ariana-geneve.ch

