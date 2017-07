Les cinq indispensables à mettre dans sa valise

Il y a les nouveautés qu’on s’empresse de tester, mais aussi des classiques qui resurgissent été après été. Des produits qui facilitent la vie en vacances, quand on a envie de voyager léger, d’aller à l’essentiel et de lâcher prise. Quelques exemples.

Rayon nouveauté, ce «bijou de tête» bleu, qui a l’apparence d’un casque mais qui en fait tellement plus. Le Walkman NW-WS623 que Sony a sorti au mois de juin – évidemment sans fil et équipé de la technologie Bluetooth – répond à toutes les attentes des sportifs de pointe comme de ceux du dimanche. On le branche à son ordinateur pour y charger nos musiques les plus motivantes, il se recharge en trois minutes pour une heure d’écoute, et c’est parti. Grâce au mode «ambient sound», on peut continuer à entendre les bruits environnants et donc s’entraîner en toute sécurité. Dans la foule, la forêt, sur la plage et surtout dans l’eau, on se dépense en cadence. C’est d’ailleurs en milieu aquatique qu’il est le plus innovant. Testé en piscine, l’écoute est de qualité impressionnante et les longueurs tellement moins monotones. C’est clair, notre relation durera bien plus qu’un amour de vacances!

Attention gadget, mais gadget utile: ce faux emballage de crème solaire répond enfin à la question que l’on se pose chaque année: où planquer nos valeurs quand on est à la piscine ou sur la plage. Superpratique, il protège portable, clés et argent des pique-serviettes.

Place ensuite aux cosmétiques. On n’a pas envie d’emporter mille soins différents pour notre peau, mais d’aller à l’essentiel. Outre la crème solaire, bien réelle cette fois-ci, on emporte cette bluffante (et flottante) CC Crème de chez Kiko, qui, une fois le soleil en mode coucher, hydrate notre visage, le protège, le maquille et le matifie de manière durable. Et avant de se coucher, pour l’enlever, on utilisera cette petite lavette pour deux doigts, qui ôte comme par magie tout maquillage, même waterproof, sans laisser de trace pour l’environnement. On la lave ensuite à l’eau savonneuse ou à la machine pour une utilisation sans fin. La fibre est aussi disponible sous forme de serviette pour le ménage, on y pensera à la rentrée.

Pas glam pour un sou, mais aussi salvatrice qu’un maître-nageur, la crème Sports Akileïne NOK prévient les frottements – des cuisses notamment, sous les robes fleuries légères, mais aussi d’autres parties du corps quand on est sportif – ainsi que les ampoules. Addictif! (24 heures)