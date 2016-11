Les femmes prennent l’Arsenic

Les femmes arrivent en force cette semaine à l’Arsenic avec les créations d’Emilie Charriot, de YoungSoon Cho Jaquet et de Julia Perazzini. Est-ce à dire que le théâtre dévolu à la scène contemporaine afficherait un manifeste de genre? «Non, on ne fait pas notre cocorico féministe, rejette Sandrine Kuster. C’est un hasard du calendrier car la seule chose qui compte c’est le projet artistique.»

La directrice du lieu est toutefois prête à concéder que son inconscient puisse parfois jouer un rôle. «Sans m’en rendre compte, je suis peut-être plus sensible, en tant que femme, à leurs spectacles. Je le ressens parfois dans leur manière d’aborder les choses, de diriger les acteurs ou dans le choix des thématiques. Sans tomber dans les clichés, elles sont souvent dans des registres plus intimes, plus affectifs et spirituels…»

Violence du romantisme

Tentons de vérifier le propos. Avec Emilie Charriot, qui ouvre le bal avec Ivanov de Tchekhov, l’esquisse paraît se justifier, même si le personnage principal est masculin – un mari trompeur mais sans échappatoire. «Après son King Kong Théorie, à partir de Virginie Despentes, son spectacle suivant était attendu, détaille Sandrine Kuster. Avec Ivanov, elle montre sa patte: une direction d’acteurs qui dégagent une présence puissante, tout en gardant une dimension très sincère. Elle maîtrise l’espace du plateau, mais son regard de femme se révèle peut-être dans son romantisme exacerbé, la violence des sentiments. Les femmes traitent aussi plus volontiers des aspects faibles de la sexualité…»

Pour se soigner, il faudra assister à UL+RA, «spectacle presque thérapeutique» de la chorégraphe YoungSoon Cho Jaquet et de la plasticienne Céline Masson. Ce spectacle où vole le sel tient du rituel chamanique. Le public y assiste en cercle et devrait «se sentir bien». «Les couleurs fluo, les matières de Masson contrastent avec l’univers enveloppant de YoungSoon, cela crée une rupture.»

Ceux qui demeureraient encore indécis devraient se confronter au Holes & Hills de Julia Perazzini, émule de Cindy Sherman et exploratrice des identités mouvantes qui n’échappent ni à l’hom­me ni à la femme ou alors à tous les deux. «Elle a un côté transgenre, décrit la programmatrice. Elle possède la capacité de naviguer entre féminin et masculin. Avec son corps et sa voix ventriloque, elle instille le doute dans la traversée de ses personnages. Un monde de transformations énigmatiques.» Un seul-en-scène proche de la performance. (24 heures)