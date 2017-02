Les improbables puzzles visuels de Wim De Schamphelaere

Faire rentrer les multiples réalités d’un même lieu dans une image unique. C’est le postulat de Wim De Schamphelaere dont le travail photographique est présenté, dès demain, à la galerie nyonnaise L’Atelierphoto. «J’ai commencé la photographie il y a 14 ans et, comme beaucoup de monde, j’ai débuté par des portraits, en noir et blanc», explique l’artiste belge qui expose aussi en ce moment au musée de Charleroi. Quand il passe à la couleur et à des sujets plus amples et voyageurs, le photographe garde ce souci du détail, doublé d’une volonté de composer avec des présences humaines plus nombreuses.

«Ces dernières années, je me suis intéressé à des lieux reculés, des petits villages perdus, principalement en Afrique. J’aime les ethnies rencontrées mais la prise de contact, gagner leur confiance, n’est pas simple. C’est l’aspect de mon travail qui prend le plus de temps.» Une photographie de groupe étant souvent impossible à organiser, Wim De Schamphelaere y remédie en la composant par addition, dans un même décor, de plusieurs images. «Chacune en comporte au moins 200, mais cela peut monter jusqu’à 1000. Je n’en produis d’ailleurs que deux ou trois par année.»

Ses grands formats très plats, plus que panoramiques, permettent ainsi de donner l’impression qu’une bonne partie d’un village s’est réunie devant son objectif ou d’avoir réussi à ouvrir son angle pour capter les façades de toute une rue. Ils dégagent des ambiances un peu étranges, comme si le monde s’était figé dans une troublante pose commune. «Les photographes ne veulent que la réalité et seulement la réalité. Je trouve intéressant d’utiliser tous les moyens pour la restituer.» (24 heures)