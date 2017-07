Les racines yéniches des Eicher sur grand écran

Le documentaire «Yéniche Sounds» a fait un carton en Suisse alémanique et il sort ce mercredi en Suisse romande. Il raconte comment la famille Eicher et son membre le plus éminent Sephan ont redécouvert des racines yéniches soigneusement dissimulées, explique la RSR.

Le film, qui met en scène Erich Eicher, avocat à Berne et frère de Stephan Eicher, revient sur le destin de l'arrière-grand-mère, qui, enfant, avait été retirée à sa famille pour être placée en institution et dont les traces yéniches ont été soigneusement gommées. Un parcours qu'Erich a découvert en feuilletant des livres à la Bibliothèque nationale à Berne.

On n'aimait pas trop en parler en famille

«On n'était pas sûr. J'ai demandé à mon grand-père mais il était toujours un peu fâché parce que j'osais poser ces questions. Mon père en rigolait mais c'était toujours comme un nuage: sommes-nous des Yéniches ou non?», raconte le frère de Stephan Eicher. En effet, dans la famille, on n'aimait pas trop en parler.

Le musicien a su jouer de cette fibre dans sa musique. «C'est bien d'être Yéniche si on est musicien, je ne sais pas si ça l'est comme être humain...», tempère toutefois l'avocat.

A la base de plusieurs tubes

De nombreux descendants de Yéniches en Suisse refusent d'assumer leurs racines, de peur des placements en institution. Mais ces semi-nomades qui refusent d'être considérés comme des Roms ont eu une influence décisive au niveau de la musique folklorique suisse.

Ils jouent sans note et n'ont donc laissé aucune trace écrite. D'autres musiciens ont donc pu puiser dans ce répertoire sans risquer de se mettre à dos une communauté. C'est ainsi que plusieurs tubes de la musique populaire alémanique ont des racines yéniches très marquées.

«Grüezi wohl Frau Stirnimaa», le titre des Minstrels en 1969, est ainsi tiré d'une ancienne mélodie yéniche.

Aussi une musique traditionnelle

Outre-Sarine surtout, il ne fallait pas trop revendiquer ce genre d'identité. « En Suisse allemande on a poursuivi les Yéniches, on ne peut pas dire que la musique traditionnelle provient des Yéniches», a rappelé Caroline Arn, co-réalisatrice du film. On a pris les enfants de ce peuple ainsi que sa musique, mais pour cette dernière, on n'en a rien dit, a-t-elle ajouté.

La pratique de placer les enfants yéniches n'existe plus en Suisse mais ce film compte bien faire tomber les préjugés. «J'espère que les musiciens traditionnels schwytzois reconnaîtront la musique yéniche comme étant traditionnelle en Suisse», espère Erich Eicher. (nxp)