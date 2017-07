Les séries télé mythiques: les origines (1/5)

Au commencement était le serial. Bien avant la naissance de la télévision, le cinéma avait imposé la mode du film à épisodes, héritier direct du roman-feuilleton du XIXe siècle. Et cela dès les années 1910. Chaque vendredi, le public pouvait découvrir en salles un nouveau segment de Fantômas ou des Vampires, feuilletons qui paraissaient d’ailleurs en parallèle dans la presse hebdomadaire.

Cet engouement fit long feu et dura même au-delà de l’avènement du parlant. Dans tous les pays du monde, on tournait des films à épisodes, le plus souvent des longs-métrages coupés en tranches, pendant que sur les ondes, les feuilletons radiophoniques fascinaient le public.

Rien d’étonnant, donc, que dès l’arrivée des petits écrans, ces formats se mettent à leur tour à y proliférer. Mais les premières émissions publiques, en France comme outre-Atlantique, ne surgissent qu’au milieu des années 50. Et tout le monde ne possède pas encore de poste. On se passionne d’abord pour les mariages princiers et l’actualité. Côté divertissement, les séries vont très vite occuper un créneau, d’autant plus que le serial, dans les salles obscures, est mort de sa belle mort un peu avant la guerre. La France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne vont rapidement devenir les premiers pourvoyeurs en matière de séries.

Policier et western

Parmi les plus anciennes, I Love Lucy (1951), tremplin pour la star Lucille Ball et sitcom qui demeure l’un des plus gros succès de tous les temps et qui ne sera pratiquement jamais montrée en dehors de l’Amérique. Alors que certaines séries sont diffusées en direct (et donc la plupart du temps perdues à jamais), I Love Lucy est tournée comme un film, c’est-à-dire en 35 mm. «Procédé» qui va permettre la rediffusion, indispensable à une époque où la télé ne capitalise pas encore sur des centaines d’heures de programmes.

Contrairement à ce qu’on pourrait à tort supposer, les séries pionnières n’ont rien d’amateur. Techniciens et comédiens ont eu tout le loisir de se former depuis plusieurs décennies au cinéma, et sont donc particulièrement rodés lorsqu’il s’agit d’appliquer les mêmes règles pour le petit écran. Dans cet ordre d’idées, les genres les plus populaires des années 50, comme au cinéma, sont le policier et le western. Les Incorruptibles (de 1959 à 1963) ou Perry Mason (1957 à 1966) pour le premier, Au nom de la loi (de 1958 à 1961) ou Bonanza (1959 à 1973) pour le second. On trouve aussi des séries qui reprennent des franchises ayant fait leurs preuves au cinéma. C’est le cas notamment de Lassie (1954 à 1971) et de Rintintin (1954 à 1959). A contrario, d’autres donnent naissance à des films qui leur sont postérieurs. Ainsi de Zorro (1957 à 1961) et, dans une certaine mesure, de l’inusable Flash Gordon (1954 à 1955) et de ces Aventures de Superman (1952 à 1958) qu’on rêve de (re)voir un jour.

L’usine de l’ORTF

Et puis il y a des outsiders, premières séries à concept comme Alfred Hitchcock présente et La Quatrième Dimension, composées d’épisodes individuels généralement signés par des cinéastes différents. Toutes ces créations seront programmées en France ou en Suisse dans le désordre, parfois avec des années de retard.

Dans l’Hexagone, dès les années 60, l’O RTF produit à tour de bras. Citons Le temps des copains, Janique Aimée, Rocambole, Belphégor, Rouletabille, Poly et ses suites, Gorri le diable, L’homme du Picardie, Les oiseaux rares, Jacquou le Croquant, Belle et Sébastien , et bien sûr Thierry la Fronde , futurs candidats à la nostalgie pour un âge d’or en noir et blanc qui bercera mine de rien plusieurs générations. Multidiffusées durant plusieurs décennies, au point pour certaines de générer un culte, elles se trouvaient alors en concurrence avec toutes sortes de séries américaines que le public adopta. Pensons à Daktari, Ma sorcière bien-aimée, Flipper le dauphin, Les Pierrafeu (animation), Les Envahisseurs, L’homme de fer, Mannix, Max la menace et des dizaines d’autres qui vont chambouler votre, ou plutôt notre environnement audiovisuel à jamais, avant que de nouvelles vagues, de nouvelles idées, ne renvoient à leur tour ces titres à un passé définitivement révolu. (24 heures)