Mais qui sont ces Kimochis?

Ils sont drôles, colorés, mignons, tout doux; les petits font penser aux Monsieur-Madame adorés des bambins et les grands à des Pokémons, mais les Kimochis («sentiment» en japonais) ne sont pas des jouets. Ces peluches sont en fait des outils de communication, chargées d’apprendre aux enfants à entrer en relation avec autrui. «A l’école, on leur enseigne la lecture, le calcul, mais ils doivent se débrouiller avec leurs émotions, explique Christine Bourgeois, elle-même une enfant assez timide qui aujourd’hui anime, entre autres, des ateliers avec les Kimochis. Ils ne comprennent souvent pas d’où viennent ces émotions, comment elles dictent leurs comportements et à quel point elles influent sur leur confiance en eux.»

La méthode des Kimochis est née en 2008 aux Etats-Unis. Ancienne productrice de dessins animés – elle a notamment travaillé sur Moi, moche et méchant – Nina Rappaport Rowan a été terriblement marquée par le massacre de Columbine dans le Colorado en 1999. Elle ne comprend pas comment des écoliers ont soudain pu ouvrir le feu sur leurs semblables. Dans sa tête germe l’idée d’utiliser son univers afin d’essayer de faire un petit quelque chose pour qu’une telle tragédie ne se reproduise pas. L’Américaine décide de se concentrer sur les petits enfants, qui ont très envie d’apprendre et absorbent toutes les nouveautés comme des éponges. De fil en aiguille, elle élabore une méthode de communication qui aide les petits à exprimer toute une gamme de sentiments et plus seulement les classiques tristesse, joie ou colère.

Son fonctionnement est assez simple: sept peluches aux caractéristiques très différentes (la pieuvre Huggtopus qui est hyperaffectueuse, l’inquiète colombe Lovey Dove ou Cat, le chat autoritaire qui ne sort jamais sans ses sparadraps), qui représentent l’enfant lui-même. Chacune de ces peluches est équipée d’une poche où l’on insère des petits coussins de sentiments (15 négatifs, 12 positifs). Des petits ronds colorés avec un visage côté face et le nom de l’émotion qu’ils représentent côté pile. Les petits comprennent ainsi que les émotions viennent de l’intérieur et ne tombent pas du ciel et que, suivant le sentiment que la peluche porte en elle, son comportement sera différent. Grâce à des jeux de rôle, des petites histoires et beaucoup de discussions, les enfants apprennent d’abord l’introspection, puis à extérioriser leurs sentiments et enfin à être à l’écoute de l’état d’esprit des autres.

«Après avoir aidé les enfants à reconnaître et à différencier leurs émotions, nous leur donnons des outils pour les réguler, explique Christine Bourgeois. Par exemple, nous leur apprenons à ne plus utiliser un ton, des mots et des gestes qui tapent, mais leur préférer une communication qui parle. Ils ne diront plus «je ne t’aime pas, tu es bête!» mais «je n’ai pas envie de jouer avec toi maintenant, je suis occupé.»

Ils apprennent aussi ce qu’est un tempérament, et que chaque enfant possède le sien. Ils découvrent sans le faire exprès une forme d’empathie, qui normalement ne se développe chez l’humain qu’après 20 ans. Cat a des cœurs à la place des griffes au bout de ses pattes. Ils expriment le fait que même s’il est autoritaire, le chat ne désire pas blesser. Enfin, on explique à un enfant un peu foufou qui veut toujours prendre les autres dans ses bras que ceux-ci ne sont peut-être pas prêts. Il apprend à lire leur langage corporel et du coup ne va pas se sentir rejeté après avoir essuyé un refus.

Universelle, la méthode américaine a été importée en 2012 en Suisse par la coach fribourgeoise spécialisée en émotions Charlotte Uvira, avec laquelle Christine Bourgeois a créé l’association des approches éducatives positives Ratatam-Plus, qui propose de nombreuses méthodes aux parents et aux professionnels pour mieux s’écouter et se comprendre.

«Nous ne sommes pas pédopsychiatres, ce qui dédramatise souvent les situations, reprend la maman de Louane, 7 ans, qui n’a pas hésité à présenter les Kimochis à un de ses copains de classe au tempérament colérique. Les enfants viennent avant tout pour s’amuser et ils repartent avec des clés de communication et la certitude qu’ils ne sont pas seuls à ressentir telle ou telle émotion. Cela les sécurise, leur donne confiance en eux et leur permet de devenir des adultes plus ouverts et plus posés. Et souvent, leurs nouveaux comportements influent aussi sur leurs parents.» (24 heures)