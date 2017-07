Paléo: une 1ère journée gravée dans le rock. Et l'électro aussi

Et si tout commençait vraiment avec le tout premier concert? Celui que personne n’a vu, mais qui en dit long déjà sur l’identité d’un festival. Paléo, mardi, 16 h 30, on y était, droit dans nos savates, les oreilles sous le cagnard, le nez dans la poussière. Climat parfait pour aborder la légende du plus grand open air de Suisse.

Les trains pour l’Asse entament le grand transbordement de leur humaine cargaison, prémices d’un déferlement qui atteindra les 35 000 visiteurs au climax de la soirée. Sur le terrain, un bref coup d’œil en direction du millier d’âmes déjà présent confirme les statistiques: la moitié des festivaliers est âgée de moins de 30 ans, et peut exhiber sans complexes petits ventres et torses mincelets. Grâce soit rendue à cette jeunesse suante, fournissant à Paléo de quoi renouveler ses fidèles, sa masse critique, son cheptel. Les mêmes qui, en plein après-midi, dansent sur les traits rageurs d’un quatuor du cru.

Jazz rock grinçant

The Staches, deux garçons, deux filles, un rock énervé, jetant refrains hurlants contre les notes acides d’un clavier aigrelet. Ce pourrait être irritant, mais ça sonne bien. Et lourd. En accord avec la température ambiante, élevée, la rythmique trépidante surmontée de voix haut perchées s’impose comme la bande-son idéale de l’apéro des rockers. Et la musique va vite. Il faut consommer sans plus attendre, écluser les décibels, s’hydrater l’esprit de cette culture festivalière qui brasse large, de l’alternatif au mainstream.

D’heure en heure, grade après grade, l’affiche monte ainsi du presque anonyme à la vedette intergalactique, saints Red Hot Chili Peppers attendus tard dans la nuit. Entre-deux, Taxiwars campe un bel exemple de moitié-moitié. Son chanteur, Tom Barman, est par ailleurs le leader du fameux groupe de pop belge dEUS. A Paléo cette année, il navigue cependant à des lieues de la célébrité, menant avec un trio contrebasse, sax et batterie une danse frénétique mêlant jazz coup-de-poing et rock grinçant. Sur la scène du Détour, il n’y a pas grand foule pourtant. Il fait encore jour. Et, malgré les embardées furibardes dont fait preuve le groupe, il semble difficile de se rallier à la mystique de l’open air, d’actionner cette magie nocturne, ce rituel de sons et lumières capable de faire gober au public tout et, parfois, n’importe quoi.

Petit Biscuit, grand malin

Curieuses sont les destinées des artistes embringués dans le barnum des manifestations estivales. Voyez Sate, cette époustouflante chanteuse canadienne, larguant du hard rock à l’ancienne, Black Sabbath et son War Pigs en guise d’héritage. Sate, l’allure dans le muscle, la voix dans le rouge, rugit sur les Arches. Et l’on croirait qu’enfin la soirée a commencé. Pourtant, celle-ci s’offrira plus facilement encore au suivant. Petit Biscuit, le petit gars tout gentil qui, à son tour, prendra les Arches seul en scène.

De quel bois est-il fait, celui-là? En coulisses, le jeune homme, 17 ans, se présente: seul maître de sa musique, de sa destinée, de son entreprise. Sa house délicate fait florès, avec des millions de vues. Voyez alors comment il se prête au jeu du selfie décalé! Écoutez-le parler de son travail: des années au violoncelle, une aisance à la guitare, aux percussions, un art consommé des machines, apprentissage à l’instinct. Mehdi Benjelloun, de son vrai nom, étonne. Pas tant pour son âge, mais pour son caractère à la fois entrepreneur et rêveur, pétri «d’émotions traversant une musique créée en solitaire, avec pour seuls compagnons les oiseaux à la fenêtre». Il y a de la révélation dans l’air. De la poésie. On se pince… Ce rêve-là, les plus jeunes le consommeront collés à la scène, la nuit tombée.

(24 heures)