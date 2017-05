Qui sont les sept familles olfactives?

Hibiscus-nectarine-musc Les fruits et les fleurs se remettent à pousser à la belle saison et s’unissent ici dans un parfum à la féminité exacerbée. Fraîcheur gourmande et élégance romantique, sensuelle comme une caresse. Jimmy Choo, L’Eau. 60 fr. (100 ml.)

Néroli-gingembre-café vert



Au cœur des Exceptions de Mugler, cette gamme luxueuse et surprenante qui ose les associations les plus folles, on trouve ce très intrigant et réussi jus pour hommes, où la Cologne est réchauffée d’épices. Hot!

Mugler, Hot Cologne, 200 fr. (80 ml.)