Seule la mort sauve Pepe la grenouille du racisme

«Pepe la grenouille» est mort. Ce personnage de BD était conçu au départ comme tolérant et pacifique. Mais la campagne électorale américaine au vitriol l'a transformée en un symbole de l'extrême droite, poussant son créateur horrifié à finalement la sacrifier symboliquement.

Yeux protubérants, grande bouche, visage vert: le batracien, baptisé «Pepe the frog» en anglais, est apparu en 2005 dans une bande dessinée en ligne créée par un artiste et auteur américain de livres pour enfants, Matt Furie.

The creator of Pepe The Frog has killed the character https://t.co/T6KhcBI4FA pic.twitter.com/mYOpUFCZsi — BuzzFeed (@BuzzFeed) 8 mai 2017

Mais au fil de la campagne présidentielle qui a opposé en 2016 le républicain Donald Trump à la démocrate Hillary Clinton, Pepe la grenouille a été adoptée par de nombreux extrémistes américains qui en on fait un «mème» omniprésent sur internet, la déguisant en Adolf Hitler ou la couvrant de la tenue des membres du Ku Klux Klan.

Was Pepe the Frog a work of Russian psy-ops? https://t.co/vSf8sY7quA pic.twitter.com/cpOYA3Jdcd — Feminists4Liberty (@FeministLiberty) 4 avril 2017

Symbole récupéré

A tel point que la petite grenouille a été ajoutée en septembre, au côté de la croix gammée, à la liste des symboles racistes élaborée par l'une des plus importantes organisations de lutte contre l'antisémitisme et le racisme aux Etats-Unis, la Ligue anti-diffamation (ADL).

Matt Furie avait bien tenté de récupérer sa création, en lançant autour de l'élection du 8 novembre une campagne «Sauvez Pepe» sur internet. En vain.

Il a finalement décider de la «sacrifier», en dessinant Pepe reposant dans un cercueil ouvert sur une vignette publiée samedi, à l'occasion d'une journée organisée par son éditeur, Fantagraphics, célébrant la bande dessinée.

Pepe the Frog is officially dead https://t.co/qxZ0RvBVCH pic.twitter.com/pAnIcbnWaO — The Verge (@verge) 8 mai 2017

Dommages psychologiques

Sur son site, l'éditeur déplore la récupération de Pepe la grenouille par des «groupes racistes liés à l'extrême droite», qui a causé «des dommages psychologiques et financiers significatifs à son créateur».

«Fantagraphics Books tient à souligner que la seule et véritable Pepe la grenouille, celle créée par l'être humain et artiste Matt Furie, est un amphibien qui représente l'amour, la tolérance et les bons moments (et fumer des joints.)», poursuit l'éditeur. (afp/nxp)