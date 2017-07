Un soir où les bons sentiments sont de sortie

Le Paléo n’est pas politique, mais certains jours le sont plus que d’autres. «Citoyen», disons: le cœur à gauche et l’âme généreuse. Ainsi jeudi soir, impossible de traverser la plage temporelle de 18 h 30 à 20 h sans heurter un gros bout de bonne conscience chantée en français, qu’elle clapote sur la grande scène tenue par Tryo, ou qu’elle mijote sur le Détour foulé par Cyril Mokaiesh. A l’heure du repas, les saucisses trempaient à coup sûr dans la sauce sucrée des bons sentiments.

Tryo, donc, monstre de chanson reggae au succès intarissable et à l’imagination prolixe tant que la politique restera la politique. On rêve d’un monde meilleur, non pas pour le bien-être de l’humanité mais pour que Tryo puisse enfin remiser ses guitares et aller à la pêche. Depuis la scène, les habitués du Paléo font rimer espérance, confiance et France, en rappelant sur une constante harmonie à la tierce combien les méchants sont vilains. Le reggae agreste des Français sonne aussi daté que la coupe de cheveux de Lionel Jospin en 2002, à la différence que ce dernier a depuis quitté la vie publique.

Hélas! Fuir le prêche par les hauteurs de l’Asse ne fait que mener dans les filets de Cyril Mokaiesh, nouvelle recrue d’Universal Music, qui lève le poing contre le capitalisme d’une jolie voix trop banale et dans une chanson rock hésitant entre Noir Désir et Vianney… Lequel attend en embuscade un peu plus bas. Pas d’autre choix que de filer sous le Club Tent, pour découvrir avec plaisir que la chanteuse de Lola Marsh trouve plus de personnalité sur scène que sur disque, mettant de côté Lana Del Rey pour se concentrer en live sur sa troublante ressemblance avec Penélope Cruz. Entourée de quatre musiciens appliqués, elle livre un concert tout en subtils ornements et en larges panoramas joliment évocateurs, dont le livret anglophone permet aux oreilles de se reposer de tout ce militantisme bonasse.

Vianney, alors. Celui-là laisse traîner comme un goût d’inabouti. Non pas qu’il soit manchot. Voyez comment le jeune homme joue de la guitare folk, mêlant soul et variété, bluette et passes rock. La musique suit de bon cœur. Et les paroles font le reste. «T’es pas là, t’es où?» Ici, Vianney demande au public de participer, «oho», «aha». Là, il salue MHD et Vald, les rappeurs annoncés plus tard dans la soirée. Vianney aurait-il croisé de mauvaises gens dans les coulisses? Une hésitation affleure. Non, Vianney n’est pas à l’aise.

Ainsi, lorsque Vianney se doit d’expliquer que, juré, craché, ce concert ne contient aucune bande préenregistrée, tout est fait sur le comptoir, grâce soit rendue au séquenceur. Et il insiste. «N’attendez surtout pas des musiciens, j’ai une pédale magique.» Maladroit Vianney, qui s’enfonce et perd pied. Malheureux Vianney, qui doit si souvent meubler entre les chansons.

Alors il saute, et court, et frappe sa guitare. Et chante, un peu, jouant de ce feulement charmant qui sied à ses douces mélodies. «Si on s’accouplait/le temps d’un couplet?» Certainement pas. En tout cas pas s’il manque cette sincérité – même feinte, qu’importe – qui nous ferait croire qu’on ne tente pas de nous faire passer des vessies pour des lanternes.

Ce vendredi soir: Rocky, Black M, Macklemore & Ryan Lewis, Camille, Georgio, Aurelio, Octave Noire, Alltta, Mark Kelly, etc. www.paleo.ch (24 heures)