Valérian et Laureline repartent en mission

Biberonné aux aventures de Valérian et Laureline, sortis tout droit de l’imaginaire du scénariste Pierre Christin et du dessinateur Jean-Claude Mézières dès 1967, Luc Besson a réalisé un rêve de gosse en portant les deux personnages sur grand écran. «C’étaient les premiers héros de bande dessinée de mon enfance qui voyageaient dans le temps et l’espace et qui mettaient des coups de pied aux aliens. A 10 ans, ça vous explose la tête», lance le réalisateur français. Ce dernier recevait début juillet la presse européenne dans son antre de la Cité du cinéma, à la plaine Saint-Denis à Paris, pour présenter la première projection – en 3 D – de Valérian et la Cité des mille planètes. Là même où est installée sa société de production EuropaCorp avec laquelle il a tourné cette superproduction au budget estimé à un peu moins de 200 millions d’euros, soit le film le plus cher du cinéma français. Face au risque financier engagé dans l’aventure, le réalisateur tient tout de suite à faire taire les rumeurs: «Le budget du film est déjà couvert depuis 3 ans avec les préventes. Je suis très content d’avoir payé tout le monde. Si le film ne marche pas, tout le monde sera déçu et les pays étrangers qui m’ont accordé leur confiance perdront un peu de cette confiance. Mon seul risque est donc une perte de notoriété.»

Pour incarner ses deux héros, Luc Besson a jeté son dévolu sur l’Américain Dan DeHaan ( Chronicle, The Amazing Spider Man: le Destin d’un héros ) dans le rôle de Valérian et la top-modèle britannique devenue actrice Cara Delevingne ( La face cachée de Margo, Suicide Squad ) pour se glisser dans la peau de Laureline. Comme nombre d’inconditionnels masculins de la bande dessinée, le réalisateur du Grand Bleu avait craqué sur l’héroïne dès son plus jeune âge. «Elle incarne les valeurs féminines. Elle a du caractère, elle est indépendante, amoureuse, à la fois très old fashion et très moderne».

Voyage en 2740

Inspiré du tome L’ambassadeur des ombres , le scénario envoie le duo d’agents spatiaux temporels en 2740. A bord de leur vaisseau Intruder , ils vont mener une course contre la montre pour identifier la menace qui plane sur la cité intergalactique Alpha, métropole spatiale qui héberge toutes sortes de créatures originaires de différentes planètes, venues pour partager leurs connaissances et savoir-faire. «J’aimais beaucoup ce décor et cette thématique d’Alpha qui me permettait de présenter un maximum d’aliens très différents».

D’autres stars ont rejoint le prestigieux casting de ce space opera à la française: Clive Owen, Rutger Hauer, Ethan Hawke, Rihanna ou encore Alain Chabat. C’est à la pop star américaine qu’a immédiatement pensée le réalisateur pour camper sa créature transformiste baptisée Bubble. «Tout le monde m’avait dit alors: «oublie, c’est impossible». Ce à quoi j’ai répondu: «ça ne coûte rien d’essayer.» C’est ainsi que la chanteuse a signé ses débuts dans un film de science-fiction.

Se libérer de la bande dessinée

Toute la difficulté a été de plonger dans l’univers de la bande dessinée sans en perdre la saveur. Ami de longue date de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, qui avaient déjà collaboré au scénario de son film Le Cinquième élément en 1997, Luc Besson est retourné leur demander conseil. «Pour garder l’esprit du texte, il fallait faire parler les auteurs. C’est là que Pierre Christin m’a dit: «tu dois sortir des bulles et des cases de la bande dessinée. Surprends-nous, bouscule-nous». Ses encouragements m’ont rendu plus libre, mais aussi plus responsable. J’ai toujours essayé de rester fidèle à l’esprit en sachant que je changeais de mode d’expression.»

La démarche de Besson semble avoir convaincu Jean-Claude Mézières qui confiait, après avoir assisté à une partie du tournage: «j’avais l’impression de me balader dans mes dessins. Cela ressemblait à mon graphisme, en beaucoup plus compliqué, plus luxueux.»

Luc Besson a bossé sept ans sur son projet. D’abord quelques années avant la sortie du blockbuster de James Cameron, Avatar, dont la qualité des effets spéciaux a été déterminante: «Dès lors, j’ai compris qu’avec ces nouveaux outils techniques, l’unique limite était l’imagination». Avant d’ajouter: «Avatar était tellement bien et beau que je me suis rendu compte que le mien n’était pas assez bon. On ne peut pas aujourd’hui se présenter dans une salle de cinéma avec de la science-fiction si on n’a pas le niveau.» Il s’est remis à l’ouvrage et a, entre-temps, tourné Lucy (2014): «il a été préparatoire et m’a permis de voir comment on travaillait avec 600 effets spéciaux.» Pour Valérian, il a tout donné et en a créé pas moins de 2734.

Valoriser le «vivre ensemble»

Afin de peupler sa cité Alpha de tous ses aliens, le réalisateur a fait appel à l’imagination créative de fans de science-fiction. Il les a invités à participer à un concours, récoltant ainsi plus de 3000 propositions venant des quatre coins du monde. Vingt ont été retenues et portées à l’écran par son équipe. Parmi les créatures incontournables de la bande dessinée, Luc Besson a reproduit très fidèlement les Shingouz, «ses aliens préférés», espions ailés à la tête de canard au long bec. «Le trio vend de l’information et parle 8000 langues. Lorsque le premier commence une phrase, le deuxième la continue et le troisième la termine car ils n’ont qu’un cerveau en trois parties. Personne n’aime les Shingouz mais personne n’ose les éliminer car s’ils meurent, on tue l’information», précise Luc Besson.

Sur fond d’histoire d’amour entre Laureline et Valérian, le Français a tenu à mettre en avant les valeurs du vivre ensemble, également chères aux auteurs de la BD. «On vient tous du même endroit et on a plus de difficulté à cohabiter avec son voisin qu’avec son chien. Je n’ai jamais compris pourquoi», observe le réalisateur déjà prêt, dit-il, à poursuivre l’aventure de ses héros spatiaux dans de futurs épisodes.

Le film de Besson reste fidèle à la BD originale de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières

Inspiré par un album publié en 1975, le long-métrage en reprend de nombreux éléments

Pas question pour Luc Besson de trahir la bande dessinée qui l’a fait rêver enfant. Même s’il ajoute quantité d’éléments inédits, le cinéaste de La cité des mille planètes demeure globalement fidèle à l’esprit de L’ambassadeur des ombres, une histoire de Valérian et Laureline publiée en 1975 par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Au début du film comme dans l’album, on découvre ainsi la genèse de Point Central, «organisme mosaïque où se résume l’inouïe diversité de l’univers», comme l’écrit Pierre Christin dans son scénario. Dans ce lieu de rencontre de tous les peuples de la galaxie, Valérian et Laureline doivent assurer bien malgré eux la protection d’un haut gradé pas franc des galons. Une idée inspirée à Luc Besson par la version originale, qui voit les deux agents spatio-temporels accompagner comme gardes du corps un antipathique ambassadeur terrien. Face à un Valérian goguenard, ce dernier évoque la «mission civilisatrice» de la Terre, une manière déguisée pour parler d’impérialisme, un thème qui transparaît dans la version Besson.

Autre emprunt à la version originale, celle d’un alien transformiste. Sur grand écran, Valérian utilise les talents de cette artiste polymorphe incarnée par Rihanna. Dans l’album, c’est Laureline qui fait la connaissance du suffus (c’est son nom), au cours d’une séquence certes moins développée, mais qui la voit affronter d’autres extraterrestres – les Bagoulins – à l’apparence fidèlement reproduite par Besson.

Restons dans le registre animalier pour pointer la reprise, quasi à l’identique, des Shingouz, trois espions de l’espace prompts à monnayer leurs petits talents de fouineur. Le «transmuteur de Bluxte», une bestiole mal embouchée à mi-chemin entre le hérisson et le pangolin nain créé par Christin et Mézières joue aussi un rôle non négligeable à l’écran. Besson a toutefois transformé l’alien grognon de la BD en une mascotte résolument kawaï.

Par ailleurs, comme dans l’album, la Laureline du film (Cara Delevingne) se fourre la tête dans une méduse télépathe géante, histoire de retrouver la trace de Valérian.

Au final, Besson amplifie à sa manière cet épisode plaidant en faveur de l’autodétermination des peuples. Les grandes séquences de baston qui font parfois ressembler La cité des mille planètes à un gigantesque jeu vidéo pour teenagers ne figurent évidemment pas dans l’album, un des meilleurs de la saga Valérian. Les puristes fronceront les sourcils. Mais sans doute pas le grand public.

Philippe Muri

(24 heures)