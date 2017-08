Des gâteaux glacés pour deux pandas géants

Pour leur premier anniversaire fêté sur le sol néerlandais après leur arrivée en avril en provenance de la Chine, deux pandas géants ont été gâtés avec chacun un gâteau glacé à étages aux fruits et au jus de légumes.

Le zoo de Rheenen (centre) a organisé un goûter d'anniversaire mardi pour célébrer les quatre ans de la femelle Wu Wen (Magnifique et puissant nuage) et de son compagnon Xing Ya (Etoile élégante).

«Au début, ils se sont approchés des gâteaux avec prudence, le mâle donnant des coups de langues explorateurs», a raconté le biologiste Jose Kok à l'AFP.

«Puis ils sont devenus curieux et ont réalisé que quelque chose de cool se passait dans leur enclos, et peu de temps après, les étages des gâteaux étaient défaits», a poursuivi Jose Kok, en riant.

Il a fallu une semaine au zoo pour préparer les friandises glacées, composées également d'une couche de pousses de bambous, le plat préféré des pandas.

Un chiffre porte bonheur

Les deux superstars sont arrivées aux Pays-Bas mi-avril après un vol de 8000 kilomètres depuis la Chine, au terme d'années de négociations dans le cadre de la «diplomatie du panda».

Wu Wen and Xing Ya celebrated their 4th birthday today at the zoo @leepaceitaly1 @thelpfn @CharlotteHoeks1 @Crusegirl @Yukie_Itoga ???????? pic.twitter.com/9Td0y9oCD9