Les plus vieux pandas du monde vivent au Mexique

Les pandas Shuan Shuan et Xin Xin, descendants de pandas offerts au Mexique par la Chine avant que les restrictions sur l'export de ces animaux ne soient mises en place, sont les plus vieux vivant en dehors de la Chine, et les uniques exemplaires de cette espèce en Amérique du Sud.

«C'est vraiment une grande fierté pour la ville de Mexico, en particulier pour le zoo de Chapultepec, d'avoir ces deux pandas», explique Claudia Lewy, la directrice du zoo de Mexico. Malgré leur longévité, les deux doyens ne se sont jamais reproduits. (AFP/nxp)