Armand Desarzens sublimait la poésie de l’infiniment petit

«Il faut que je fasse du Desarzens!» Graveur, dessinateur, le Lausannois se le répétait comme une règle d’artiste fou de poésie, accompagnant les textes de Chappaz, de Bille, de Haldas, de Debluë. Ainsi, le Lausannois venu à l’art par la sculpture a fait… du Desarzens. Habité par les textes, porté par la musique inspiratrice, il a dépassé sa propre règle, livrant un œuvre parcourant mille chemins singuliers. «Rien n’est simple dans le dessin, rien n’est simple dans la gravure, disait-il encore, parce que j’ai besoin de remplir le vide.» Décédé dimanche dans sa 76e année, c’est lui, très présent dans les collections du Cabinet cantonal des estampes au Musée Jenisch à Vevey comme dans celles du Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne, qui le laisse.

Très tôt orphelin, entré dans la vie active comme technicien dentiste et dans la vie d’artiste comme sculpteur, Armand Desarzens rencontre Albert-E. Yersin en 1973. Il a 31 ans. «C’est lui, confiait-il, qui m’a fait comprendre que je pouvais opérer une synthèse entre la sculpture et le dessin, m’encourageant à faire de la gravure.» Doté de la Bourse Alice Bailly, il laisse le burin tracer ses labyrinthes sur la plaque de cuivre et travaille aussi parfois l’aquatinte, mais toujours avec méthode, recoupant les sens de l’infiniment petit et rejouant les constellations du mystère. «C’était un graveur précis, fin, creusant des structures arachnéennes dans la matrice, des trames et des nuées de formes organiques qui donnaient à l’espace de la texture. Il appartenait à une génération de taille-douciers, à l’instar, apprécie Laurence Schmidlin, conservatrice au Musée cantonal des beaux-arts, d’Albert-Edgar Yersin et de Jean-Pierre Kaiser, dont la patience et la virtuosité technique étaient mises au service de l’élaboration de micro- et macrocosmes vibrants.»

Cette ardeur pour l’absolu, cet investissement inconditionnel d’un homme «convaincu de vivre la vie d’artiste qu’il devait», Françoise Bergier les a vus à l’œuvre alors qu’elle accrochait Desarzens à la Galerie Arts & Lettres à Vevey. «Parfois, il me disait vouloir arrêter sa route avec les poètes qu’il accompagnait dans leurs livres – et n’illustrait pas! – mais il n’arrivait pas, aspiré par sa passion. Excessif, il l’était, s’abandonnant aux plaisirs de la vie comme dans le temps de l’isolement à l’atelier pour travailler.»

Une «quête du centre», disait Bernard Blatter, alors directeur du Musée Jenisch à Vevey, un chemin d’exigences tracé avec la complicité de Raymond Meyer, taille-doucier et imprimeur d’art, aux premières loges pour constater qu’Armand Desarzens n’aimait pas le mot «fin». «Il y avait toujours cette volonté d’avancer, de progresser, d’améliorer, cette virtuosité qui faisait perdre de la froideur à la technique pour laisser parler l’émotion.» (24 heures)