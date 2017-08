Avec l’été revient l’envie des sérénités de Bocion

Rares sont les artistes vaudois des siècles derniers à ne pas avoir rêvé désespérément de Paris, de ses cimaises alors dominantes, de ses critiques, galeristes et collectionneurs assez puissants pour faire et défaire les renommées… François Bocion (1828-1890) est l’un d’eux. Viscéralement attaché à son pays lacustre, il l’a aimé, peint, rêvé et cet amour, les Vaudois le lui rendent sans compter. Ils l’ont collectionné et ne manquent jamais l’occasion de suivre le fil de ces eaux tranquilles où les ombrages célestes n’ont pas droit de cité. La force, l’énergie, l’intensité sont ailleurs! Ils sont dans la sérénité…

Des petits formats de la donation Magnenat (vus jusqu’à la fin du mois dernier au Musée d’art de Pully) à l’éventail exposé jusqu’au 20 août au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne (MCBA), cette quiétude de la vie est inscrite dans la trame de l’œuvre. Inébranlable. Imperturbable. A la tâche, comme les pêcheurs, ou flâneurs endimanchés tout à leur oisiveté lacustre, les figures humaines suggèrent des bribes d’universalité et chroniquent ce temps de la douceur. Devant la toile, l’homme est un pleinairiste sensible à la renaissance perpétuelle des atmosphères; il a été l’élève de Gleyre à Paris, il est l’aîné de Monet et l’ami de Courbet exilé à La Tour-de-Peilz, mais il n’entend que son propre émerveillement. Fidèle – exception faite de quelques marines à San Remo, à Venise ou dans le golfe de Gênes – aux rives lémaniques. Les barques gréées, les cimes offrant leur plénitude majestueuse pour horizon, elles vivent contemplatives des heures qui s’écoulent. Scintillantes et lumineuses.

La fièvre de la navigation venue avec ses gènes – son grand-père maternel l’embarquait souvent avec lui à Montreux – François Bocion partait voguer sur son bateau-atelier pour alimenter son idylle de peintre avec le Léman. De nouvelles perspectives, d’autres humeurs pour, une fois de retour, servir une science de la composition assez théâtrale. L’exposition d’une quinzaine de ses œuvres, montée dans la salle test du MCBA réglant ses éclairages et accrochages futurs, n’a pas valeur de démonstration, pas plus qu’elle ne resserre la perspective sur un angle. Elle est là… pour renouveler le plaisir.

Lausanne, MCBA Jusqu’au di 20 août ma-ve (11 h-18 h), sa-di (11 h-17 h) www.mcba.ch (24 heures)