Danser la trace et tracer la danse

Un chamois blond aux grands yeux azur ourlés de rimmel et dont on devine instantanément les neurones qui bondissent par dedans. Sarah Burkhalter, 36 ans, responsable de l’antenne romande de l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), détache son trench vert pomme, laissant apparaître une robe bleu roi. Les formes ont leur importance pour l’historienne de l’art, de même que le cadre bucolique du Cottage, derrière le monument Brunswick, aux Pâquis, qu’elle a choisi comme lieu de rencontre. Aussi bucolique que la clairière au milieu de laquelle elle a grandi, dans les environs de Massongex, en Valais. Enfant, «je faisais le grand écart entre ce décor immédiat et l’horizon lointain apporté par ma mère américaine», rapporte l’elfe bilingue. «J’y ai développé le goût à la fois pour le détail et pour le saut qui permet de le voir à distance», complète-t-elle, tout à fait à propos.

Entre le muscle et l’image

La jeune fille entreprend sans surprise une formation de danseuse, qui «filtrera mon rapport aux autres». Et qu’elle poursuivra après sa maturité au Collège de Saint-Maurice, au-delà de ses deux années d’études à Florence, et encore suite à son arrivée à Genève, en 2001, quand elle travaillera auprès de Sean Wood d’abord, puis de la chorégraphe Noemi Lapzeson, parallèlement à son cursus académique.

C’est alors que, préparant son doctorat, Sarah Burkhalter invente le substantif «kinesthétique», pour joindre les deux bouts de ses passions. «Ce mot-valise me permettait de définir ce que la danse a amené aux arts visuels, ce quelque chose de l’ordre du corps. La figure dansée négocie toujours entre la force musculaire et la forme, explique-t-elle de sa voix limpide. Tu es toujours entre la sensation et l’image.» Image fixe et image mobile, donc, se répondent dans l’infini dialogue entre le crayon et la sueur.

Peut-on concrètement consigner le saut par le trait? Oui, affirme celle qui ne cesse de tendre l’oreille aux deux éléments du mot «chorégraphie». «L’histoire de la notation chorégraphique remonte au XVIe siècle, résume-t-elle, et cette codification s’est développée ensuite jusqu’aux travaux du théoricien Laban, à la fin des années 1920.» En gros, on distingue les esquisses préliminaires en vue d’une danse à exécuter et les dessins notatifs qui visent après coup à la transmission de celle-ci. «Evidemment, le dessin ne parviendra jamais à épuiser le geste, on doit se contenter d’une approche inaboutie», soupire-t-on avec la belle intellectuelle.

Sarah Burkhalter, nourrie de son expertise, vient ainsi de coéditer sur ce vaste sujet Spacescapes, Danse & dessin depuis 1962. Ce recueil d’entretiens et d’essais, qu’elle a conçu en tandem avec Laurence Schmidlin, directrice adjointe du Musée Jenisch Vevey et conservatrice du Cabinet cantonal des estampes, s’adresse «à tous les amoureux de ces deux domaines», mais aussi aux «chercheurs et aux curateurs soucieux d’une histoire de l’art inclusive, abordant les arts vivants et visuels dans leur transversalité». Si sa lecture exige quelques compétences préalables, ses dehors graphiques suffisent à évoquer la danse et son effort constant pour transcender la contrainte.

Espace, danse et dessin

Verni ce dimanche au Mamco, l’ouvrage repose à nouveau sur le double sens d’un néologisme – celui du titre, «spacescapes». Composé à partir de l’anglais landscape (paysage), il évoque à la fois la danse comme inscrivant une forme dans l’espace et le dessin du pas comme s’échappant de la feuille vers ce dernier.

Quant à Sarah Burkhalter, elle s’évade, parcimonieusement, en «gardant dans la vie un peu de dérive et de nonchalance». Son engagement professionnel au sein d’ISEA, où elle dirige à Lausanne une équipe de six personnes, l’occupe largement. Entre la documentation d’archives manuscrites d’artistes basés en Suisse depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours et l’établissement d’un dictionnaire en ligne de l’art suisse, notre gambadeuse des cimes trouve juste le temps de se consacrer à l’édition prochaine de sa thèse, Vers une kinesthétique.

«Spacescapes – Danse & dessin» Coédité par Sarah Burkhalter et Laurence Schmidlin, série Documents chez JRP/Ringier, 240 p. Vernissage au Mamco le 7 mai à 16 h, avec une performance de Ruth Childs, «Museum Piece». (24 heures)