David Bielander, l’orfèvre du trompe-l’œil, est au Mudac

Démiurge, David Bielander ne l’est pas que dans son autoportrait à la manière d’Arcimboldo, réunissant l’ensemble de ses récentes créations, d’une ronde de crevettes roses formant un bracelet à la capsule de bière tirant la langue pour être portée en broche.

Non… Démiurge, le Bâlois l’est parce qu’il est libre. Libre d’enfermer dans un étui toilé, un anneau de fumée, sans se préoccuper de sa pérennité ou, à l’inverse, de sa fugacité. Juste libre de croire à l’une ou l’autre alternative! «On peut faire attention à cette bague ou pas, à chacun son choix mais, plaide-t-il, ce n’est pas que pour le fun. Elle est aussi là pour rappeler que la vérité absolue n’existe pas, que tout dépend de la perspective que l’on choisit.»

Libre dans sa tête, le designer, vingt ans de création l’année dernière et carte blanche du Mudac à Lausanne jusqu’au 30 avril, a desserré le frein de l’implacable logique et s’est affranchi du poids de la raison. Dans son monde, les colliers de saucisses peuvent rejoindre la boîte à bijoux de n’importe quelle élégante à peine fantasque – «il faut les voir portés, assure-t-il, c’est vraiment quelque chose. En plus, pour un designer, essayer de dessiner une saucisse, c’est sortir de ses réflexes formels.» Dans le monde de David Bielander, il y a encore des crucifix, un épi de maïs, une tête d’ail, un ananas, des scarabées, des serpents, des coquillages comme des hiboux et des framboises. Il y a toute la banalité quotidienne!

Le Bâlois (établi de longue date à Munich) l’avoue d’emblée, il «aime faire des objets qui ressemblent à la réalité». C’est dans la foulée… que les lois de la perception s’effondrent. Ebranlées par un astucieux art du trompe-l’œil, secouées par l’humour du créateur. Le crucifix s’affirme en papier-carton, les montres et autres bracelets aussi, mais ils sont en or et argent patiné alors que l’épi de maïs n’est pas si doré qu’il en a l’air puisqu’il est en cuir et que dans leur peau de titane, les visqueuses limaces résisteraient à tout pesticide. Mais l’humour ne se niche pas uniquement dans le jeu d’échelle ou à travers l’atomisation des caractéristiques millénaires d’un animal ou d’un objet. Il s’infiltre subtil – presque démoniaque – dans la dialectique même de l’incroyable savoir-faire. David Bielander crée un monde qui pare, habille ou décore, donc un monde d’apparences, mais il s’en sert pour les dépasser et questionner l’au-delà! «C’est toute l’histoire des objets, glisse-t-il, et de la différence entre ce que l’on voit, ce que l’on perçoit et ce que l’on a entre les mains. Je n’invente rien, je ne fais que chercher le matériau le plus approprié pour révéler l’existant.» (24 heures)