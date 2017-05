«Je n’osais pas peindre le Léman»

Il y a ces traits fusées qui roulent, se torsadent. Se croisent et se jaugent. Il y a aussi ce grésillement permanent, reflet d’une surface en mouvement. Mais sur ses Léman vibre encore toute l’intensité d’une profondeur mémorielle alors qu’elle ne parle que de couleurs. Des roses. Des jaunes. Des bleus-verts avec une fine pointe d’outremer. Des couleurs franches, mais des couleurs que Francine Simonin savoure comme autant d’adjectifs donnant du sens à son phrasé gestuel. Elle fait même silence devant ses Léman exposés en majesté à l’Espace Arlaud à Lausanne pour revivre l’impression originelle, pour communier avec l’instant unique d’un petit matin face au Léman comme Hodler l’a peint et qu’elle n’a plus jamais revu.

«Attendez que je me rappelle… C’était très tôt, je traversais en bateau depuis Evian sur Lausanne, on était en février, d’ailleurs ce genre de lever de soleil où le jeu des couleurs déborde de derrière les montagnes vers la crête n’existe qu’en février. Somptueuse, la palette a passé du rose jusqu’au bleu, un bleu céruléum pétant et tout d’un coup, j’ai vu Hodler, c’était vraiment ça! La pure réalité, rien n’était surjoué, il n’avait rien inventé. Pendant ces cinq minutes d’extase, je me suis aussi dit que je ne pouvais pas faire ça.»

Veinée de fluidités multiples, l’œuvre de Francine Simonin s’est pourtant souvent coulée dans un univers référentiel très aquatique. De l’Atlantique Nord que l’octogénaire survole depuis qu’elle a trente-deux ans pour rejoindre son autre patrie artistique, des équinoxes saisies à Venise à la Saga des fleuves, de la virulence des vagues frappant les Falaises du nord à la violente fracture des glaciers. Mais même si elle concède «avoir beaucoup travaillé sur la flotte», l’eau n’est pas qu’inspiration, elle sert aussi de liquide amniotique aux sens, aux fulgurances qui éclaboussent comme aux sérénités qui libèrent, elle est encore cette continuité hypnotique qui permet de se couper de l’intellect, elle est surtout le modèle d’un œuvre s’écoulant depuis six décennies comme un flux continu et sans cesse régénéré.

Le volte-face libérateur

Mais… le Léman, le lac de son enfance, celui qu’elle voyait depuis les fenêtres de l’appartement familial à la place Chauderon version «trompette», cette «flûte douce» s’étalant devant ses fenêtres d’Evian, c’était non! Parce que Francine Simonin, c’est aussi cette frondeuse. Entière et viscéralement sincère avec l’art. «Je n’osais pas, j’étais trop impressionnée, trop attachée. Et je me demandais si les Vaudois si sensibles aux sublimes roses teintés de brun de Bocion ou aux déclinaisons de Hodler allaient pouvoir s’approprier mon interprétation? Sauf que ce n’est pas la réalité qui prime, je l’avais compris devant mes Murs atlantiques peints sur la force du souvenir. Tout est logé dans la mémoire, alors, il faut se lancer. C’était en 2010.»

Une ondée turquoise «pétant» troublée par le dépôt de poussières d’encre structure les premières planches, il y aura d’autres essais dans l’atelier libérateur et complice de Raymond Meyer où l’artiste travaille toutes ses gravures depuis un demi-siècle. «J’ai vite compris que je ne pourrais pas tout dire en une fois, qu’il fallait reprendre la plaque à mon retour (ndlr: l’artiste vit entre le Canada et sa retraite estivale à Evian). J’aime aussi cette idée de laisser les choses en jachère pour les retravailler, pour qu’elles se transforment.» Toute l’histoire d’une ressource mémorielle qu’en peintre de l’urgence émotionnelle, Francine Simonin tient sous tension en permanence. Les traits jaillissent de ces strates, caresses ou griffures impulsives. Projections rhapsodiques. Tumultes de temporalités.

«Il y a plein de trucs vécus dont l’image est restée collée à l’intérieur de moi et tout d’un coup, on ne sait pourquoi, ils ressurgissent. J’ai plein de flashs, déjà môme, c’était comme ça: le corps est une mémoire, on est fait d’une succession de mémoires.» Les émotions à vif, les Léman exposés à Arlaud par séries subliment cette sensation. Immergés dans la connaissance mais toujours autres, ils posent un monde sensible entre luminescence et transparence, s’arriment à l’intime en même temps qu’ils poussent à l’évasion absolue dans une énergie qui porte.

Lausanne, Espace Arlaud Jusqu’au di 2 juillet me-ve (12 h-18 h), sa-di (11 h-17 h) www.musee.vd.ch/espace-arlaud

(24 heures)