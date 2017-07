L’art de la conviction politique

Weiwei bientôt à Lausanne, Tillmans en ce moment à Bâle, Hirst en roi de Venise et Richter à Prague pour sa plus grande rétrospective européenne, inutile de les chercher, les stars ne sont pas à Kassel. Elles ne boudent pas l’insipide cité allemande se donnant toute la peine d’être vivante, leur agenda n’y est pour rien, c’est donc que la raison est ailleurs, dans les choix assumés d’un rendez-vous quinquennal portant la critique des systèmes dans son ADN.

Historique, la «documenta» a confirmé des engagements militants – Joseph Beuys montant sur le ring pour la démocratie directe (1972) ou prenant sa pelle écologique pour planter 7000 chênes (1977) – mais en jouant collectif, l’exposition se refuse à soigner les mythologies individuelles. L’art y est convoqué au-delà des signatures, lesté de son seul propos, quitte parfois à y laisser une partie de son épaisseur créative. Un haut-parleur rescapé de sa déchetterie et battant le pavé sur la place principale ne prétend pas le contraire: il joue avec les codes, le son est presque inaudible, mais la rengaine cingle: «L’ignorance est une vertu». Ces mêmes mots que l’artiste, l’Américain Pope L, fait surgir d’une carcasse de voiture abandonnée sur le campus universitaire. Facile? Minimaliste? Peut-être! Il y en a d’autres, dont l’immense moquette rose incitant les visiteurs à s’asseoir dans un prétendu réflexe de bien-être, ressemblant finalement beaucoup plus à un bête automatisme collectif.

Mais dans une intéressante majorité le chœur à 300 voix essaimant dans l’ensemble de la ville ne se retranche pas derrière l’interrogation pour l’interrogation – maladie contagieuse d’une frange de la scène actuelle. Alors qu’un bout de bois clippé sur grillage déclare «L’obsolescence de l’art contemporain» et «le début d’une nouvelle floraison», il engage les responsabilités individuelles. Migrations, conflits, déséquilibre des ressources, des forces et des richesses, la prise avec l’actualité est directe et les cicatrices ouvertes laissent peu de marge à la subversion, l’Israélien Roee Rosen s’y risque dans une opérette kitsch ironisant sur les peurs maladives. Alors la légèreté…

Des choses à dire, à écrire

C’est du temps que demande la «documenta 14». Du temps comme une valeur. Il en faut pour absorber cette galaxie, prendre la mesure du Parthénon de livres censurés érigé par l’Argentine Marta Minujin. Du temps pour déjouer l’obscurité glauque d’une gare désaffectée avant d’être mitraillé par le Français Michel Auder et l’anarchie de son montage banalisant les images de guerre. Il faut, aussi, le temps de la réaction. Fuir ou fixer un à un les visages de Vrais nazis épinglés dans une froide redondance par le Polonais Piotr Urlanski? Une femme s’arrête, progresse le long de cette fresque photographique, d’autres esquivent, l’effroi devant la déshumanisation personnifiée se lit dans leurs mains pressant leur visage.

Le temps de cette édition 2017 – dédoublée pour la première fois sur Athènes – est encore celui d’un regard justicier avec le Péruvien Sergio Zevallos profilant les faciès d’«assassins» de pontes de l’économie ou de la politique, promis pour la peine à une réduction de tête. Mais, si les déviances passées actionnent l’appel collectif à la résistance, si la dénonciation des guerres, des suprématies et des totalitarismes ne peut supporter aucun avis contraire, c’est ce besoin de collecter, d’assembler et d’amplifier l’histoire présente qui s’impose comme une urgence à travers les différentes expositions.

Combien d’exposés par l’image comme cette femme filmée par la Guatémaltèque Regina José Galindo dans une fuite éperdue devant un char de combat? Ou de discours peints comme le mémorial XXL de la cause aborigène signé Gordon Hookey? L’art s’y perd parfois un peu, heureusement il se reprend aussi comme dans la sublime suite de la photographe indienne Gauri Gill arrachant la poésie du silence de la pauvreté de l’ordinaire.

(24 heures)

Kassel, une vingtaine de sites Jusqu’au 17 septembre www.documenta14.de