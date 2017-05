La Suisse «vire pop» au Kunsthaus d’Aarau

Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à avoir vu en peinture, grâce à la star peroxydée du pop art Andy Warhol, des boîtes de soupe Campbell. La Suisse… tient aussi sa variante ou même ses variantes avec la boîte de fromages à tartiner Gerber! Samuel Buri ou Hugo Schumacher l’ont choisie comme cadre de référence pour éclairer de jets fluos une autre Suisse. Une Suisse «flashy» sortie de ses rectitudes qui rassurent et préservent, une Suisse qui s’éclate sans se voiler la face. Une Suisse vouée au pop art! Une Suisse surprise et surprenante.

«Swiss pop art» à Aarau

Elle a donc existé multiple et dense d’un bout à l’autre de ses frontières et explosant ses barrières linguistiques mais, pour le savoir, encore fallait-il la réveiller. Les documents sont rares, le travail de recherche et d’exposition tout autant. Ecueil supplémentaire: les œuvres, faute d’avoir vu les portes des grands musées s’ouvrir pour elles, se terrent encore souvent chez les artistes. C’est dire si, en compilant une décennie – 1962-1972 – de formes et de tendances du «Swiss pop art», le Kunsthaus d’Aarau fait œuvre d’histoire de l’art en même temps que de découverte pour le public faisant émerger ce phénomène mais aussi des artistes. Le radar des commissaires en a identifié 170! Dans l’exposition, le parcours se resserre sur cinquante d’entre eux – dont les Vaudois Emilienne Farny, Jean Lecoultre, Jean-Claude Schauenberg. Certains ont goûté à cette célébration d’une légèreté désinhibée comme un tremplin ou une parenthèse, d’autres ont poussé à fond cette lecture mimétique d’un monde producteur et consommateur d’images en posant un regard frontal. Presque cru et clinique.

La consommation au musée

C’est par lui que débute l’exposition d’Aarau, les artistes observent le paysage qui change, la voiture qui revient comme une constante de cette métamorphose, ils voient la publicité envahir l’espace – et avec elle – la consommation se faire sa place. Ils osent aussi balayer de ce même regard tout ce qui est constitutif d’une société en mouvement, de la banalité quotidienne à la conquête de l’espace. L’heure est au constat comme chez Emilienne Farny alors en prise avec les nouvelles réalités urbanistiques parisiennes. «Ce n’est pas un acte de protestation, ni la défense des villes-musées ou, à l’inverse, de la beauté des chantiers, rappelle Michel Thévoz, le mari de l’artiste décédée en 2014. Même si l’ambiguïté demeure.» D’une toile à l’autre, elle est… là. Partout mais toujours subtile. Placide comme ironique. Acidulée par la couleur ou exacerbée par la simplicité d’une forme. Le pop art a souvent joué cette dernière festive et arrondie mais jamais il n’a lissé le message: la deuxième partie de l’accrochage argovien où figure Jean Lecoultre avec une huile – «les autres je les ai détruites ne les estimant pas à la hauteur» – en atteste. La critique est là, politique ou sociétale, elle pointe sous le vernis de l’idyllique. Les clichés valsent, les produits de consommation s’accumulent et le drapeau suisse finit en bâillon dans une toile d’Hugo Schumacher intitulée Freiheit.

L’introspection critique est là mais la Suisse de l’art était alors dans les rails «concrets» de Max Bill, elle vibrait avec l’abstraction géométrique et le minimalisme. «Il y avait pourtant, glisse Jean-Claude Schauenberg, ce quelque chose d’autre qui flottait, cet intérêt pour la vie quotidienne et ses mutations même si, de mon côté, je n’avais pas vraiment conscience d’appartenir au pop art d’autant que l’histoire de l’art n’avait pas encore écrit ce chapitre comme on le perçoit désormais. Mais aujourd’hui, j’exploite encore cette veine, oui, dans la partie la plus engagée de mon travail.»

Aarau, Kunsthaus Jusqu’au 1er oct, ma au di (10h-17h) www.aargauerkunsthaus.ch (24 heures)