Le MCBA jette un regard passionné au-dessus de l’épaule de «l’artiste à l’œuvre»

Difficile aujourd’hui pour une œuvre d’art de conserver ses secrets! La technologie lui donne un âge, révèle les repentirs, reproduit en haute définition ses détails les plus infimes, et invite même dans ses entrailles en permettant de sillonner entre les couches de peinture. On en oublierait presque ce temps du secret, celui se jouant dans l’intimité d’une conscience. On zapperait presque «l’artiste à l’œuvre» avec ses études, ses doutes, ses recherches, avec tout ce qui fait la genèse d’une œuvre. C’est sur cette piste qu’entraîne le Musée cantonal des beaux-arts (MCBA), c’est ce chemin que l’une des dernières expositions en ses murs de Rumine propose de rebrousser, en donnant la preuve par l’exemple de la complexité de l’acte de création.

«Pour cette exposition, en puisant librement dans nos collections, j’ai eu à cœur de recentrer l’objectif sur l’artiste»

«L’art est une activité avant d’être un objet qui se regarde, rappelle encore la commissaire Catherine Lepdor, l’œuvre est l’aboutissement d’une série de recherches et de questionnements. Pour cette exposition, en puisant librement dans nos collections de plus de 10 000 objets, dont un tiers sont des œuvres papier, j’ai eu à cœur de recentrer l’objectif sur l’artiste.» Dans les trois salles dédiées à cette démonstration, ils ont pour nom Bocion, Biéler, Hodler, Vallotton, Buchet, Gleyre, Ducros ou encore Soutter, Auberjonois et Giacometti. Entre eux, et dans le cadre volontairement hétéroclite de l’exposition, rien à voir ou presque, si ce n’est que tous s’inscrivent dans l’histoire de l’art en Suisse comme dans celle des collections du MCBA. Mais tous partagent cette même fragilité, cette même fébrilité jusqu’à l’aboutissement de l’idée, ou pas, jusqu’à la sortie de l’atelier, ou pas. Redoutable faillibilité, cruelle probabilité!

Gustave Buchet

Combien d’impondérables, combien d’impasses obstruent le chemin de création? Les réponses tombent d’emblée au travers de l’exemple de Gustave Buchet (1888-1963), l’un des premiers peintres abstraits suisses. Contraint de prêter son crayon à la publicité pour manger, il va multiplier les versions pour vanter les mérites d’un… bas à varices. Eloquentes ou graphiques, une vingtaine de feuilles s’enchaînent comme autant d’étapes, mais aucune d’elles ne se retrouvera placardée sur les murs de Paris. Les études d’Emily Chapalay, qui a eu le tort d’aspirer à être artiste à une époque où les femmes étaient encore exclues des académies, sont elles aussi restées dans leur portefeuille.

Mais un «artiste à l’œuvre», c’est aussi savoir partager les compétences, comme Louis Ducros (1748-1810), qui confiait à d’autres la réalisation des personnages donnant l’échelle de ses paysages aquarellés. C’est encore apprendre à canaliser son impatience. Bocion est là, avec La dispute religieuse de Lausanne, pour l’évoquer: quatre ans de labeur pour l’unique toile historique du peintre du Léman, quatre ans d’esquisses et de modifications dans la mise en scène d’une foultitude de figures pour, au final, une immense déception. «Comparé à celui de Charles Gleyre, attendu en même temps au musée avec Les Romains passant sous le joug , son travail, relève Catherine Lepdor, n’a alors pas convaincu.» Et c’est vraiment ça, un «artiste à l’œuvre»: à la fois l’apprentissage d’une certaine résilience et, comme Soutter, Balthus, Steinlen ou Auberjonois dans la dernière étape de l’itinéraire, l’extraordinaire liberté de se chercher dans l’art. (24 heures)