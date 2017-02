Lens suit le symbolisme au fil de l’eau

Difficile symbolisme… qui met en image l’idée, matérialise l’impénétrable et force sur les métaphores, difficile d’exposer ce mouvement aux flux internationaux mais sans véritable cri de ralliement esthétique. Même Valentina Anker, auteur d’une bible sur les artistes suisses croisant les routes européennes du symbolisme, avouait avoir dû frapper à plusieurs portes institutionnelles avant d’ouvrir celles des musées de Berne et de Lugano en 2013. C’est qu’il faut un prisme pour rencontrer ces silhouettes évanescentes et blafardes, il faut un chemin de connaissance pour traverser ces natures transcendantales et lever le voile des songes symbolistes.

A Lens, la logique des concordances géologiques avec un canton-réservoir d’eau a parlé et la Fondation Pierre Arnaud a choisi de suivre les symbolistes dans leurs multiples rêveries et divagations aquatiques. L’eau miroir de sérénité pour le Genevois Auguste Baud-Bovy. L’eau ténébreuse pour le Bâlois Arnold Böcklin. L’eau mystère nocturne pour le Français Alphonse Osbert. Ou encore l’eau fluide modèle des ondoiements capillaires peints par l’Allemand Peter Beh­rens. Filet ou étendue, la puissance inspiratrice de l’eau spiritualisée ou idéalisée est sans limites pour les symbolistes et le répertoire l’est tout autant. Il suffisait de puiser!

L’exposition valaisanne l’a fait avec des fortunes diverses passant des têtes d’affiche comme Klimt avec deux études et Moreau avec trois toiles ou encore Rodin, Gallé, Hodler et Vallotton à des signatures un peu moins fortes pour les ordonner thématiquement. Ne manque à l’appel – dans ce corpus et surtout en Suisse – que l’incontournable mais très délicate tempera d’Ernest Biéler: L’eau mystérieuse, accrochée au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Et, comme un signe de l’envergure de l’envoûtement aquatique, l’itinéraire débute presque à sec… devant un portrait de femme Près de la mer, de Fernand Khnopff. Il y a ses tonalités de bleu, sa transparence dans la profondeur, son étrange calme et une petite échappée sur sa réalité physique à travers une fenêtre, mais il y a surtout son potentiel allégorique. Une image qui peut en dire tant d’autres et qui laisse les imaginaires l’investir, une créature universelle qui, comme tous les avatars du peuple symboliste, porte une envie collective de fuite.

«Première émotion esthétique»



Riposte de l’esprit aux incertitudes d’une fin de XIXe siècle laissant le pouvoir à la matérialité, le symbolisme a chargé la nature de tous les espoirs de beauté, d’éternité, d’idéal ou même de douce mélancolie. Ce report, ce retour aux sources en rappelle un autre, porté par des élans cette fois écologiques. «C’était avant tout une manière de se poser des questions, de se confronter à ses craintes, il y a beaucoup de résonances avec ce que nous vivons», appuie Véronique Carpiaux, conservatrice du Musée Félicien Rops à Namur, où «Symbolisme, sortilèges de l’eau» est aussi attendue. Dommage qu’à Lens cette utopie se disperse dans l’immensité des lieux, comme… diluée! Ou noyée par la profusion d’œuvres à l’intensité inégale cherchant à l’habiter. Ou accentuée – et c’est pire encore – quand la musique et une récitante accompagnent la visite de presse. Reste que, pour Ingrid Beytrison Comina, commissaire de l’exposition, le symbolisme n’est pas si difficile à pénétrer, il faut se fier «à sa première émotion, qui est esthétique. Ce sont des œuvres très belles, et le discours extrêmement riche qu’elles portent vient après.»

Lens, Fondation Pierre Arnaud

Jusqu’au di 21 mai, me au di (10 h-18 h)

Rens.: 027 483 46 10

www.fondationpierrearnaud.ch

(24 heures)