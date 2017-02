Martial Leiter traverse les ombres du temps

Là, il fait des mouches, à la fois souffle d’une présence, memento mori et empreintes d’un temps qui voltige, se fige ou se perd. Les dernières sont accrochées au Musée Alexis-Forel offrant une traversée marquante de son œuvre d’artiste presque sans frôler celle du dessinateur de presse. Mais… le printemps venu, Martial Leiter le souffle telle une promesse, il se laissera à nouveau assaillir par la montagne forte de sa renaissance formelle infinie et de ses silences inaltérables. C’est dit: le Lausannois, né au pays de la fée Verte, vibre avec ses obsessions – les mouches, la montagne, l’inhumanité – imprégnées d’une ténébreuse puissance, toujours et encore, elles reviennent à la cadence d’un mouvement de balancier. Souvent perçantes, parfois colère, invariablement prégnantes.

La récurrence comme l’arme d’une dissidence à jamais fidèle à sa nature, l’imperturbable réitération d’un thème dans toute sa diversité sensorielle, c’est ce qui impressionne à Morges! «Chaque dessin est comme le dernier mais, c’est vrai, j’ai des passions, glisse l’artiste. D’ailleurs, souvent je me suis demandé d’où me venait celle pour la mouche. Fascinant insecte! Le motif était déjà là dans certains dessins de presse, je me souviens l’avoir utilisé, allégorique, pour un défilé sur la place Rouge à Moscou, les militaires en mouches, les tanks en tapettes à mouche. Aujourd’hui, c’est différent, elles m’apparaissent telles une écriture, leur corps proche d’un idéogramme et leurs pattes, d’un signe. J‘irai même jusqu’à dire que je ne vois presque plus la mouche.»

Mais plus saisissante encore est la constance de cet art de l’insistance. Il ne se borne pas à la répétition d’un thème, il ne se contente pas de la poésie du multiple, il fait vivre les œuvres. Des touches. Des méandres. Des fulgurances. Des évanescences. Les gestes se croisent, se cherchent et se superposent pour créer une immense profondeur, une puissante profondeur dramatique. Souvent, on parle des noirs de Leiter, de son jeu sur ses variables et ses différentes tonalités mais plus intense encore est cette profondeur. Chez Leiter, même les transparences sont habitées de strates multiples comme s’il traversait la mémoire jusqu’à son essence pour atteindre la vérité. Des faits! Juste des faits, sans fards. Dans ses séries sur les immigrés, dans sa danse de la mort, la brutalité est à vif, l’inhumanité frontale, toutes deux rendues par cet art de l’insistance servant à révéler en même temps qu’à refuser l’esquive. Terrible intersection!

Reliefs réels? Paysage imaginaire? Le croisement est là encore au pied de l’Eiger, l’archétype dont le «promeneur» remplit ses carnets depuis si longtemps. «C’est un peu ma montagne-mère, sourit-il. Face à elle, je ressens à chaque fois une certaine connivence, mais ne me voyez pas en alpiniste! L’ascension tient plutôt de l’ordre sensuel, d’une tentative de mettre de l’ordre dans ce chaos. Là, explique-t-il devant une technique mixte, j’ai aimé le contraste entre un support aussi fin que du papier à cigarette et la force de la montagne, en plus j’ai travaillé avec des matières organiques, on est si proches des vrais éléments.»

Avec le sourire

Face à l’œuvre de Leiter, on est toujours si proches de l’irréfutable… comme dans ces XXI Captifs, tenant des Prisonniers sculptés par Michel-Ange, captifs de leur propre matière. Des ombres humaines. Des visages. D’autres formes humaines distendues. La violence est sourde et indélébile, retenue par les couches mémorielles de l’œuvre. L’effet d’une vingtaine de passages sur la pierre lithographique, le résultat d’une aventure créative de plus de six mois tirée à trente-cinq exemplaires, tous vendus dans la foulée. «Nous sommes d’autant plus fiers, appuie le directeur du Musée Yvan Schwab, d’en avoir un jeu sur ce parcours présentant un Martial Leiter un peu moins connu.»

Il l’est, inédit. Ou alors au travail autour de commandes comme la scénographie d’En attendant Godot en 1987 ou l’illustration du livret de Fidelio joué à Salzbourg en 2002. Il l’est encore au travers de pièces rarement exposées qui se succèdent entre les atmosphères hétéroclites de la demeure-musée sans avoir à tenir la ligne stricte d’une exposition. Les noirs aussi, se relayent… exposant parfois de poignantes résonances avec l’actualité. «Ces pirogues datent de l’époque des boat people, on avait dit: plus jamais ça! Et voilà», soupire-t-il. Mais Martial Leiter ne cache pas pour autant la joie de faire. «Parfois, on se sent un peu comme un comédien qui joue, même si on traite de sujets lourds, on peut avoir le sourire.» La preuve… l’artiste demande à refaire la photo pour l’avoir!

Morges, Musée Alexis Forel

Jusqu’au di 7 mai, du me au di (14h-18h)

Rens.: 021 801 26 47

www.museeforel.ch (24 heures)