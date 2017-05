Alan Roura dévoile son aventure sur grand écran

L’aventure du festival «Regards de voyages» est née de l’envie de cinéphiles engagés de la région d’Aubonne de réunir les habitants autour d’un événement fédérateur. Après quelques années de projection de films sur des thèmes divers et variés, la manifestation s’est orientée vers les voyages depuis 2012. «Notre vision est assez large et plurielle», précise Malik Rahmani, président de l’association du Cinéma Rex, à l’origine du festival.

Pour cette 11e édition, le comité n’a pas hésité à rajouter un jour de plus à la manifestation afin d’accueillir le film du navigateur Alan Roura, décroché à la dernière minute. L’aventure au bout du rêve revient sur son tour du monde en solitaire lors du Vendée Globe. «Il se livre complètement dans ce film, avec beaucoup d’humour et de dérision. Ce n’est pas que l’histoire d’un exploit sportif. Sa générosité et sa façon de se livrer spontanément nous ont particulièrement plu.»

La particularité du festival est d’ouvrir le débat à l’issue de chaque projection, avec la présence du réalisateur ou d’un protagoniste. Ce sera le cas avec Alan Roura jeudi soir (19 h et 21 h).

Le comité déniche ses pépites dans d’autres festivals du genre en France et privilégie les aventuriers francophones et romands.

Outre l’ivresse des mers, la programmation invite à suivre la traversée à pied et en solitaire de Nicolas Bossard, Romand de 32 ans dans La haute route himalayenne (ve 12, 20 h 30): six mois, 2500 kilomètres, des cols à plus de 6000 mètres d’altitude pour rallier le Sikkim au Ladakh.

Coup de cœur du président, Solidream, Les œuvres du Pamir (sa 13, 21 h), suit trois amis français qui parcourent l’Asie centrale avec des vélos en bambou qu’ils ont fabriqués eux-mêmes. «Une démarche magnifique et une belle leçon de vie.» (24 heures)