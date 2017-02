«Batman v. Superman» primé aux anti-Oscars

«Batman v. Superman» a comme prévu dominé samedi la 37e édition des Razzies, les anti-Oscars qui récompensent le pire du cinéma américain. Il a décroché six prix, dont celui du pire film et des pires acteurs dans un premier rôle (Ben Affleck et Henry Cavill).

Le dernier opus sur le super-héros ailé a encore été couronné par le prix du pire acteur dans un second rôle (Jesse Eisenberg), celui du pire scénario et celui du pire réalisateur (Zack Snyder). Malgré des critiques assassines, «Batman v Superman», nominé huit fois aux Razzies, a récolté près de 900 millions de dollars dans le monde.

Lors de la cérémonie de remise des Razzies, le «block-buster» a été largement concurrencé par un documentaire sur Hillary Clinton, primé cinq fois. Dinesh D'Souza a réussi à être distingué deux fois, comme pire acteur et pire réalisateur, pour «L'Amérique d'Hillary», ce documentaire noté 1,7/10 par les quelque 80'000 critiques du site Rotten Tomatoes (Tomates pourries).

Rebekah Turner en Hillary Clinton

Rebekah Turner a, elle, décroché le Razzie de la pire actrice pour son interprétation d'Hillary Clinton, le prix de la pire actrice dans un second rôle échouant à Kristen Wiig pour sa performance dans «Zoolander 2».

Les nominés ne participent que très rarement à cette cérémonie des Razzies, née en 1980. Les prix ont été simplement annoncés par un communiqué samedi, aucune fête n'ayant été organisée.

Le trophée des Razzies consiste en une framboise de la taille d'une balle de golf posée sur une bobine de film Super 8, le tout peint en jaune doré et d'une valeur de 4,79 dollars. (ats/nxp)