A77 ans, le Breton d’adoption Jean-François Laguionie a longtemps tracé sa route en solitaire. Avec Louise en hiver , le voyageur avait envie de poser son sac. Dans la petite station balnéaire de Biligen, une vieille dame a raté le train, le dernier avant les grandes marées d’équinoxe. L’héroïne regarde la grande horloge sur le quai de gare avec les mêmes yeux écarquillés que son créateur. Sans se laisser abattre, la rebelle décide de savourer des moments dérobés à l’éternité. La mémoire s’en mêle, les souvenirs bruissent comme les oiseaux dans le ciel. Louise redevient la petite fille mariole qui jouait chez sa grand-mère en Bretagne, monologue sur «la vieillitude», peint des aquarelles avec son couteau suisse à pinceau.

Qui est le Robinson Crusoé de l’autre?

Jef et sa Louise se ressemblent. Les rides burinées n’escamotent pas leur malice iodée de gamins. Lui allait croquer les singes au Zoo de Vincennes, elle grimpait des falaises. Laguionie, montreur d’ombres, cinéaste d’animation, écrivain, signe leur chef-d’œuvre.

De nos jours, tourner ce style de dessin animé, est-ce entrer en résistance ou plutôt, comme vous, s’y obstiner?

Oh, comme Louise, je suis resté un anarchiste. Elle, son désir de résistance, se manifeste quand elle rate le train. Au lieu de désespérer en bonne petite-bourgeoise, elle s’arme de courage dans la bonne ou la mauvaise humeur. Et au-dessus de la cabine qu’elle se construit sur la plage, elle plante le drapeau rouge, celui de baignade interdite!

Comme Ma vie de courgette ou La tortue rouge, ces films n’explosent-ils pas le label «pour enfants»?

Ça, c’est le malentendu de toute une vie! Dès mes débuts, on attendait de mon travail des œuvres à présenter aux enfants. Comme si une rétrospective de Kandinsky, Marquet ou Matisse se destinait forcément à un public type, que l’art pouvait s’étiqueter. Mais des films récents comme Ma vie de courgette (ndlr. 75 000 entrées en Suisse romande, près de 500 000 en France, beau score!) le prouve, le public a évolué. J’y vois l’incidence de l’animation japonaise qui a toujours préservé la spiritualité. Je n’ai jamais oublié Porco Rosso, vu dans un avion. Miyazaki, le choc.

Cela n’implique-t-il pas un modèle économique austère?

Sans doute. Mais comme Michael Dudok de Wit et La tortue rouge, je préfère rester fidèle à l’esprit du court-métrage, filmer comme vient l’inspiration en littérature ou musique. Et tant pis si c’est un peu prétentieux.

Qu’aurait pensé Paul Grimault (1905-1994) de la 3D, lui qui fut votre mentor, maître de l’animation française avec Le roi et l’oiseau?

Grimault, poète extraordinaire, détestait l’agitation, et ça l’éloignait du cinéma américain. C’était un maître du dessin savant, et je le respecte énormément, surtout pour Le petit soldat, la perfection. Et ce, même si je ne cherchais pas à marcher dans ses traces. Moi, je préférais le processus intuitif du papier découpé, ou peinture animée, qui permet de bouger directement les personnages. Quant à la technologie, l’outil s’est diablement amélioré. Désormais, il donne le change jusqu’à reproduire des coups de pinceau ou des grains de papier. Et ça, Grimault en aurait été content, lui qui traquait la justesse.

Louise, vous y pensiez depuis 1980. Comment a-t-elle évolué?

Elle a beaucoup changé dans son fond de tiroir, je l’ai même imaginée en prise de vue réelle. Surtout, je la voyais chercher un vaccin contre la vieillesse. Une idée absurde! Je suis revenu à elle par besoin d’intimité. Après Le tableau, si polyphonique, je voulais me concentrer sur un seul personnage. Ma mère, qui venait de partir, s’est imposée. C’est aussi que je prends de la bouteille, que je vais vers son âge.

Aucune tristesse ici. Par contre, la sagesse déborde et enveloppe de sérénité.

Je suis plus philosophe, c’est certain. Je ressemble à Louise qui voit une chance dans sa mésaventure. Au lieu de se cloîtrer derrière des fenêtres et des portes fermées, elle part au bord de mer. Par expérience, je sais que la solitude s’y «habite» mieux. Déjà à cause des mouettes, du vent qui donnent la partition. Et fait d’ailleurs, la bande-son.

Vous considérez-vous comme un créateur anachronique?

J’ai toujours eu des problèmes avec le temps. Pas seulement les ans qui passent. Ce qui chez d’autres, peut produire une nostalgie, provoque chez moi des bouffées de mémoire. Les dates récentes me désertent, les faits anciens s’incrustent. Mais j’ai souvent joué avec le temps, celui du voyage ou même de la météo. Tiens, le soleil dans Louise en hiver, c’est quasi surréaliste! Parce que c’est son espace-temps à elle, celui que le hasard des circonstances lui offre.

Un décalage temporel, aussi?

J’ai adoré dessiner les feuilles du calendrier qui tourne, alors qu’elle s’endurcit en guerrière, les pieds calés sur le sable, ramassée. Rien de nostalgique, vous voyez!

Et très loin du film-testament.

Sans doute! Je travaille déjà à Slocum, une comédie sur mon père quand il s’entêtait à construire un bateau dans le jardin…

Animation (Fr., 75’, 8/14) - Note : **** (24 heures)