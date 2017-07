«Dans ce film, l'intensité ne cesse de croître»

Mai 1940: 400'000 soldats britanniques se retrouvent encerclés à Dunkerque, pris en étau entre les forces allemandes et la mer. Alors que l'aviation ennemie empêche avec ses bombes l'évacuation par gros bateaux, trois soldats cherchent comme tant d'autres à rejoindre leur patrie.

De l'autre côté de la Mer du Nord, la Royal Air Force dépêche plusieurs appareils chargés de protéger les embarcations et soldats à découvert sur la plage. Pendant que se prépare en coulisses une opération ambitieuse et inédite : des centaines de petits bateaux, pilotés par des civils anglais, voguent au secours de leurs soldats.

A grand renfort de bombardements, naufrages et batailles aériennes, le réalisateur britannique Christopher Nolan, célèbre pour «Inception», «Interstellar» et sa trilogie «Batman», s'approprie une page méconnue de l'histoire franco-britannique dans son nouveau film, «Dunkerque».

Pas vraiment un film de guerre au sens classique du terme, «Dunkerque» est avant tout l'histoire d'une fuite. «Un thriller d'action», «un film sur la survie» dit Nolan, pour qualifier ce long métrage où la menace désincarnée, l'Allemand, est invisible jusqu'à la dernière minute...

Même si on retrouve des acteurs confirmés - Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Mark Rylance -, Nolan a fait le choix de garnir son casting de nouvelles têtes: Fionn Whitehead et Tom Glynn-Carney font leurs premiers pas sur grand écran, tout comme Harry Styles, star de la musique avec l'incontournable groupe de pop britannique One Direction.

(nxp)