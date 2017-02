Des moments forts attendus à la Berlinale

Quatre cents productions, un parterre de stars et des causes politiques: la Berlinale, le festival de cinéma de Berlin, s'ouvre jeudi sous les yeux d'un jury présidé cette année par le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven (Robocop, Basic Instinct, Elle).

Mais au-delà de la compétition officielle, les organisateurs se sont donnés pour mission d'insuffler une dose d'optimisme dans un monde de crises. Voici un aperçu des moments les plus attendus.

Portraits d'artistes

Le succès des films biographiques ne se démentant pas, ils constitueront un fil rouge lors de cette édition 2017. L'accent sera mis sur les destins d'artistes.

En avant-première mondiale «Django» ouvrira le festival jeudi. Ce premier film du français Etienne Colmar raconte la légende du jazz manouche Django Reinhardt et la persécution de sa famille par les nazis.

Le film «Maudie» retrace les émouvantes dernières années de la peintre canadienne Maud Lewis (Sally Hawkins), handicapée par une grave maladie. Le documentaire Beuys explore lui la vie controversée de Joseph Beuys, un des artistes les plus marquants de l'Allemagne d'après-guerre.

Enfin, plus contemporain et plus politique, le documentaire «The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov» relate le procès de ce réalisateur ukrainien et militant contre l'annexion russe de la Crimée qui purge une peine de 20 ans de prison pour «terrorisme».

La sagesse des femmes

La réalisatrice phare du cinéma polonais Agnieszka Holland («Europa Europa») signe avec «Pokot» («Spoor» en Anglais) un «conte de fée féministe» sur une excentrique retraitée aux prises avec le machisme ambiant de son village en Pologne post-communiste.

Ce long-métrage est l'un des quatre films en compétition réalisés par des femmes, au côté de «The Party» de la britannique Sally Potter (avec Kristin Scott Thomas), thriller londonien sur une nuit de fête qui se termine dans le sang, «Colo» de la portugaise Teresa Villaverde et «On Body and Soul» d'Ildiko Enyedi, une histoire d'amour dans un abattoir de Budapest.

Côté français, Martin Provost réunit dans «Sage Femme» un casting très attendu : Catherine Frot et Catherine Deneuve dans le rôle d'une femme venue troubler la tranquillité de la fille de son ancien amant.

Autre duo féminin français, celui d'Isabelle Huppert et de sa fille Lolita Chammah qui se retrouvent à l'écran dans «Barrage».

People et politique

La Berlinale se veut un festival engagé. Stars et réalisateurs ne devraient donc pas manquer l'occasion pour revenir sur les grands thèmes du moment: l'essor du populisme en Occident ou l'élection de Donald Trump à la présidence américaine.

Le directeur du festival Dieter Kosslick a lui souligné que le programme de la Berlinale était «une sorte d'action de protestation» face à l'état du monde.

«Nous avons là un programme qui dit oui à la vie et des artistes qui décrivent des quotidiens bouleversés par des apocalypses mais dans lesquels il y a toujours une porte de sortie», a-t-il dit.

L'acteur Richard Gere viendra lui porter la cause des Tibétains et sera même reçu par la chancelière Angela Merkel.

- Les réfugiés sont toujours là-

La crise migratoire fut le grand thème de la Berlinale 2016 qui attribua l'Ours d'Or au documentaire italien sur les migrants «Fuocoammare, par-delà Lampedusa».

Cette année, cette thématique sera encore bien là. Ainsi, un des favoris de la compétition, «L'autre côté de l'espoir» du Finlandais Aki Kaurismaki, raconte les errances d'un réfugié syrien dans Helsinki.

Le festival, comme l'an passé, a aussi prévu des actions de solidarité envers les dizaines de milliers de demandeurs d'asile arrivés à Berlin depuis 2015 : projections pour réfugiés, levées de fonds et ateliers éducatifs seront au programme.

Grosses productions

Enfin, loin des thématiques politiques et sociétales, le festival mettra à l'honneur quelques films grand public.

On y retrouvera par exemple «T2 Trainspotting» du britannique Danny Boyle, suite du film culte des années 1990. Mais il y aura surtout en première mondiale «Logan», troisième volet des aventures du super-héros Wolverine avec Hugh Jackman, Patrick Stewart et Richard E. Grant. (AFP/nxp)