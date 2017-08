Fanny Ardant: «J’ai peur de tous les rôles»

Le Festival de Locarno, c’est une suite de moments magiques. L’arrivée de Fanny Ardant sur la scène de la Piazza Grande jeudi soir en était un. L’actrice est là pour un film, bien sûr, mais surtout pour un rôle. Celui de Lola Pater, le nouvel opus de Nadir Moknèche. Le portrait d’une femme qui a changé de sexe et d’identité. Sujet délicat, encore trop souvent caricaturé au cinéma. Fanny Ardant prête son visage et sa voix à cette femme qui fut jadis un père et qui aujourd’hui doit affronter le regard d’un fils dont il, pardon, elle ne s’est jamais vraiment occupée. L’affaire est sensible, le métrage est constamment juste, évitant les stéréotypes. Un beau moment que vous pourrez retrouver en salle le 9 août. Quelques heures avant de venir sur la Piazza Grande, Fanny Ardant a accepté de se confier dans le cadre plus feutré d’un grand hôtel.

Quand vous avez découvert ce personnage de Lola Pater, est-ce qu’il vous a émue, amusée, attendrie ou au contraire fait peur?

Tout cela à la fois. Car il possède toutes ces facettes. En plus, il est fantaisiste, vulnérable, solitaire, tourmenté. Lola Pater ne se réduit jamais aux clichés que la société plaque sur les transsexuels. C’est pour ça que nous avons énormément travaillé sur les détails, sur ses attitudes, sur les vêtements que Lola doit porter, qui sont ses tenues de combat.

Comment êtes-vous arrivée sur ce film?

Très simplement. J’ai lu le scénario, j’ai rencontré Nadir, j’ai aimé ce qu’il en disait, j’ai accepté. Etre actrice, c’est rentrer dans l’univers d’un autre. L’adage vaut complètement pour Lola Pater. D’autant plus que je me méfie de moi. Avec ce film, j’étais comblée.

Aviez-vous vu les films précédents de Nadir Moknèche?

J’avais vu Viva Laldjérie. J’ai tout de suite aimé cet homme, son intelligence.

Vous appréhendiez de jouer ce personnage?

Disons que ce n’est pas un rôle comme un autre. On ne peut ni le banaliser ni le minimiser. Mais je ne peux pas dire que j’ai eu peur. Ou alors si, mais en ce cas, j’ai peur de tous les rôles, dans tous les films, toutes les pièces. Cette appréhension est toujours présente. L’alchimie entre un metteur en scène et une actrice permet de dissiper cette appréhension.

Qu’y a-t-il de Fanny Ardant dans Lola Pater?

Une forme de détermination. Un désir de vivre comme je l’entends. Ainsi qu’une vulnérabilité due à des tourments intérieurs. Comme moi, elle a des hauts et des bas.

Certaines scènes ont-elles été plus difficiles à jouer?

Oui, par exemple celle où je dois annoncer à mon fils que la femme qui se tient en face de lui est en réalité son père. Il fallait trouver le dosage, la justesse. Pour bien jouer cela, il ne fallait pas avoir d’idées préconçues. C’est exactement comme lorsque vous invitez quelqu’un à danser. Il ne faut pas craindre de lui marcher dessus. Quelque part, il faut se lancer.

Qu’est-ce que ce rôle vous a appris?

L’acceptation de soi. Surtout que j’ai du mal avec moi-même, j’ai de la difficulté à traverser la vie. En revanche, on m’a demandé si j’avais rencontré des transsexuels avant de jouer Lola Pater. Cela ne me semblait pas nécessaire. A mon sens, ils sont tous différents, et il y a autant de transsexuels, d’homos, de femmes ou d’hommes que d’individus. Je dis toujours que je préfère la vérité à la réalité. Cela s’applique à Lola Pater.

J’ai aussi lu qu’on vous a demandé, à propos de ce film, si vous auriez aimé être un homme.

Cette question m’a été posée et j’y ai répondu non. En revanche, faire de temps à autre des incursions dans le monde des hommes, je n’aurais pas dit non.

Aujourd’hui, est-ce que vous choisissez vos rôles avec plus d’exigence ou de parcimonie qu’il y a une trentaine d’années?

Je n’ai joué que des rôles que j’aimais. Toujours. Même les films ratés, au moment où je les tournais, j’y trouvais mon compte et prenais du plaisir. Alors oui, je pourrais par exemple être rebutée par un rôle qui ne se définirait que par sa classe sociale. Sinon, mais je pense que tous les comédiens vous diront la même chose, il est très facile de dire pourquoi un rôle ne nous plaît pas. Le contraire est plus compliqué.

Pensez-vous que vous avez encore des choses à prouver?

Je ne me suis jamais dit que j’avais des choses à prouver. Je me suis jetée dans les rôles, chaque fois. Et puis un jour, il y a eu Les dames de la côte de Nina Companeez, série télé qui m’a rendue populaire, et puis La femme d’à côté de Truffaut, qui m’a en quelque sorte propulsée. Mais avant, juste quelques petits rôles dans deux ou trois films.

En 2009, vous avez réalisé vous-même votre premier film, «Cendres et sang». Puis deux autres longs-métrages. Pourquoi être passée si tard à la réalisation?

J’ai toujours écrit des histoires. Un jour, j’ai eu envie de les transformer en films. Après, ce sont des rencontres avec des producteurs qui ont facilité les choses. Exemple avec Paulo Branco sur Le divan de Staline. Donc la réalisation oui, cela m’attire, mais à condition qu’elle passe par l’écriture au préalable. Tourner le scénario d’un autre ne m’intéresserait pas.

Tous vos rôles vous donnent donc le même plaisir?

Oui, tous. Avec un petit pincement pour le théâtre, car il dure plus longtemps. Enfin, pas toujours. Le Cassandre que j’ai joué à la Comédie de Genève, ce n’était que quelques jours. Ce qui, paradoxalement, ne me déplaît pas. C’est la théorie du restaurant japonais: lorsqu’on sort, il faut avoir encore faim. Jouer, c’est pareil.

