Flash McQueen sur la voie de garage?

Cela fait maintenant onze ans que Flash McQueen, la voiture de NASCAR au célèbre numéro 95, vrombit sur les écrans et dans les magasins de jouets. Plus d’une décennie que Pixar a donné vie – et des visages! – à ces carrosseries plus ou moins rutilantes. Cars 1 a connu un succès énorme en salles en séduisant également les parents grâce à l’habituelle recette magique du studio d’animation: faire des films avec plusieurs niveaux de lecture et des allusions que seuls les adultes pourront comprendre.

Et comme dans tous les Disney, les personnages secondaires prennent presque autant de place que le héros, avec leurs traits de caractère bien spécifiques, résultat de longues heures d’écriture, mais aussi d’un travail de pointe au niveau de l’animation. C’est bien simple, Flash McQueen terminait en tête de tous les classements.

En 2011, les choses se compliquent: il n’est jamais aisé de succéder à un tel succès. Les critiquent peinent à s’enflammer pour Cars 2, qui s’engage un peu maladroitement sur les routes de l’espionnage. Le public, lui, reste à bord tant son plaisir est grand de retrouver Radiator Springs et ses habitants. Rayon produits dérivés, la voiture rouge devient le pendant masculin du petit chat japonais Hello Kitty. On le retrouve partout et sous toutes les formes. Et comme les gosses s’enflamment aussi pour les autres personnages dont le génial gaffeur Martin le dépanneur – il devient le héros d’une série de minis épisodes signés Disney sur DVD – c’est toute la collection qui cartonne en magasin.

Superbes images de course

Depuis hier, c’est Cars 3 qui fonce sur les écrans romands. Un volet où Flash se remet en question face à l’arrivée massive de jeunes loups prêts à le pousser à la retraite. Les gamins sont ravis de renouer avec leurs amis, dans une aventure bluffante de réalisme, truffée de supers effets d’animation, surtout dans les images de course. Mais exigeants au niveau du rythme de l’histoire, les petits ne s’y retrouvent pas, le film perdant de la vitesse à force de multiplier les moments de doute et de flash-back. L’idée de revenir aux sources de la franchise, donc aux courses NASCAR passées et présentes, est excellente. Celle de donner de l’importance à un personnage féminin, la super-entraîneur Cruz Ramirez censée transformer Flash en bête mentale et physique, aussi. Et l’impressionnant virage final – pas de spoiler ici – confirme que Brian Fee, qui a gradé de patron des story-board sur les deux premiers Cars à réalisateur, est à sa place au volant de ce film. Mais alors pourquoi diable a-t-on l’impression que le drapeau à damier flotte sur la saga?

Tout d’abord, contrairement à Toy Story ou à Wall-E, Cars ne plaît essentiellement qu’à un seul public: les petits garçons. En grandissant, ils trouvent rapidement les histoires trop gentillettes, les cascades trop soft et l’humour trop téléphoné. Même les adultes qui avaient accroché à Cars 1 rechignent à accompagner leurs enfants pour voir la suite.

Tendance à tourner en rond

La deuxième hypothèse se trouve au niveau du scénario: combien d’histoires peut-on vraiment raconter sur le monde des courses automobiles avant de se mettre à tourner en rond? Enfin trop de bons sentiments tuent les bons sentiments. L’amitié, le dépassement de soi, le respect des anciens c’est très bien. Mais pas ressassés encore et encore à chaque tour de circuit jusqu’à l’overdose.

Rester ou raccrocher? Tel le sportif d’élite, Flash McQueen passe tout le film à se poser la question même qui doit hanter Pixar. Ne vaut-il pas mieux se retirer avec grâce au sommet de sa popularité que de risquer la sortie de route? (24 heures)